Program Tebar Faedah, Dompet Ummat Jawab Potret Ketimpangan Distribusi Hewan Kurban

TEBAR FAEDAH - Pemotongan hewan kurban di Musolah Al-Hijrah melalui program Tebar Faedah Kurban yang dijalankan Dompet Ummat di Dusun Semangkiling, Desa Bebatung, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Sebanyak satu ekor sapi dan dua ekor kambing disembelih di dusun tersebut.

Ringkasan Berita: Namun di daerah lain, terutama kawasan terpencil dan komunitas mualaf, warga bahkan belum pernah merasakan pemotongan hewan kurban secara langsung di lingkungan mereka sendiri.

Pada Iduladha 1447 Hijriah, masyarakat setempat untuk pertama kalinya melaksanakan pemotongan hewan kurban di Musolah Al-Hijrah melalui program Tebar Faedah Kurban yang dijalankan Dompet Ummat.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Distribusi hewan kurban yang selama ini terkonsentrasi di wilayah perkotaan masih menyisakan persoalan pemerataan di sejumlah daerah pedalaman Kalimantan Barat.

Di banyak wilayah, masyarakat dapat menerima daging kurban dalam jumlah berlebih setiap Iduladha. Namun di daerah lain, terutama kawasan terpencil dan komunitas mualaf, warga bahkan belum pernah merasakan pemotongan hewan kurban secara langsung di lingkungan mereka sendiri.

Kondisi itu terlihat di Dusun Semangkiling, Desa Bebatung, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak. Pada Iduladha 1447 Hijriah, masyarakat setempat untuk pertama kalinya melaksanakan pemotongan hewan kurban di Musolah Al-Hijrah melalui program Tebar Faedah Kurban yang dijalankan Dompet Ummat.

Sebanyak satu ekor sapi dan dua ekor kambing disembelih di dusun tersebut. Bagi sebagian masyarakat perkotaan, jumlah itu mungkin terlihat biasa.

Namun bagi warga Semangkiling, momentum tersebut memiliki arti yang jauh lebih besar karena selama ini distribusi kurban hampir tidak pernah menjangkau wilayah mereka.

Dusun Semangkiling merupakan salah satu kawasan mualaf di pedalaman Mandor. Dari sekitar 180 kepala keluarga di Desa Bebatung, sekitar 100 kepala keluarga tercatat beragama Islam. Sementara di Dusun Semangkiling sendiri terdapat sekitar 30 kepala keluarga Muslim yang sebagian besar tinggal di sekitar Musolah Al-Hijrah.

Musolah tersebut menjadi pusat kegiatan keagamaan warga Muslim setempat sekaligus simbol perjalanan panjang komunitas mualaf di wilayah itu. Warga membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menghadirkan tempat ibadah yang layak hingga akhirnya musolah dapat berdiri dan memperoleh izin.

Minimnya distribusi kurban di wilayah pelosok seperti Semangkiling bukan hanya dipengaruhi faktor geografis, tetapi juga pola penyaluran hewan kurban yang cenderung terfokus di kota.

Lembaga filantropi dan panitia kurban umumnya lebih mudah menjangkau kawasan perkotaan karena akses logistik, jumlah pekurban, dan infrastruktur yang lebih memadai.

Akibatnya, sejumlah wilayah pedalaman hanya menerima sedikit distribusi, bahkan ada yang sama sekali tidak mendapatkan hewan kurban.

Program distribusi yang dilakukan Dompet Ummat tahun ini mencoba menjawab persoalan tersebut dengan mengarahkan sebagian hewan kurban ke daerah yang minim akses distribusi.

Selain memberikan manfaat pangan, pelaksanaan kurban di Semangkiling juga memperlihatkan dimensi sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Sebagian daging kurban turut dibagikan kepada warga non-Muslim di sekitar dusun sebagai bentuk kebersamaan dan penghormatan terhadap hubungan sosial yang selama ini terjalin.

Warga Muslim setempat menyebut masyarakat non-Muslim memiliki peran penting dalam mendukung keberadaan Musolah Al-Hijrah. Karena itu, Iduladha dipandang bukan hanya sebagai momentum ibadah, tetapi juga ruang memperkuat hubungan sosial antarwarga.