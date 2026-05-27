Hewan Kurban Polres Kubu Raya Terbanyak se-Kalbar, Naik 100 Persen

HEWAN KURBAN - (Polres) Kubu Raya mencatatkan capaian gemilang dalam pelaksanaan ibadah kurban menyambut Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah. Tahun ini, Polres Kubu Raya sukses menobatkan diri sebagai jajaran Polres dengan jumlah hewan kurban terbanyak di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat.

Kapolres Kubu Raya AKBP Kadek Ary Mahardika, melalui Kasubsie Penmas Aiptu Ade, mengungkapkan bahwa total hewan kurban yang berhasil dihimpun pada tahun ini mencapai 18 ekor, yang terdiri dari 5 ekor sapi dan 13 ekor kambing.

"Alhamdulillah, tahun 1447 H ini Polres Kubu Raya menjadi Polres dengan jumlah hewan kurban terbanyak se-Kalimantan Barat. Total ada 5 ekor sapi dan 13 ekor kambing," ujar Ade kepada media, Rabu 27 Mei 2026.

Distribusi Tepat Sasaran ke Pesantren dan Warga

Ade merincikan, dari total 5 ekor sapi yang ada, sebanyak 3 ekor akan disembelih langsung di lingkungan Mapolres Kubu Raya.

Sementara itu, 2 ekor sapi lainnya didistribusikan langsung ke sejumlah pondok pesantren yang berada di wilayah hukum Polres Kubu Raya.

Langkah serupa juga diterapkan pada hewan kurban kambing. Dari 13 ekor yang tersedia, sebanyak 8 ekor dipotong untuk dibagikan kepada masyarakat, sedangkan sisanya disalurkan ke berbagai pondok pesantren demi memastikan asas manfaat yang luas.

Melalui momentum ini, Polres Kubu Raya menargetkan sedikitnya 750 kantong daging kurban siap edar untuk dibagikan kepada masyarakat di sekitar Mapolres Kubu Raya.

Langkah ini diambil sebagai manifestasi nyata kepedulian sosial sekaligus instrumen mempererat integrasi antara Korps Bhayangkara dan warga.

"Alhamdulillah, kami dari Polres Kubu Raya menargetkan sekitar 750 kantong daging kurban yang akan dibagikan kepada warga sekitar Polres Kubu Raya," cetus Ade.

Gotong Royong Bhabinkamtibmas dan Simbol Kepedulian

Keberhasilan melipatgandakan jumlah hewan kurban ini tidak lepas dari peran aktif para personel Bhabinkamtibmas.

Mereka bergerak di garis depan untuk membantu menghimpun hewan kurban, baik dari internal kepolisian, masyarakat, hingga para dermawan di wilayah setempat.

Lonjakan drastis hingga dua kali lipat ini dinilai menjadi indikator sahih atas tingginya semangat kebersamaan dan menebalnya kepedulian sosial di lingkungan Polres Kubu Raya.

"Ini menjadi momentum penting untuk memperkuat silaturahmi dan kepedulian kepada masyarakat, khususnya menjelang Hari Raya Iduladha," pungkas Ade.

