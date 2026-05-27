Kecelakaan! Avanza Masuk Jurang di Sekadau Bawa 6 Penumpang Pontianak-Sintang

EVAKUASI KECELAKAAN - Petugas dan warga mengevakuasi mobil Toyota Avanza yang masuk ke jurang di Jalan lintas Sekadau-Sintang, tepatnya di Desa Mungguk Km 6, Kabupaten Sekadau, Rabu, 27 Mei 2026. Seluruh penumpang selamat dalam kejadian tersebut, namun satu penumpang wanita mengalami luka memar di bagian wajah.

Ringkasan Berita: Sebuah mobil Toyota Avanza yang membawa enam penumpang dari Pontianak menuju Sintang masuk ke jurang di Jalan Sekadau-Sintang, Desa Mungguk Km 6, akibat diduga hilang kendali saat melintas pada malam hari.

Seluruh penumpang selamat dalam kecelakaan tersebut, namun satu penumpang perempuan mengalami luka memar di wajah, sementara proses evakuasi mobil berhasil dilakukan oleh DPKP Sekadau.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU – Sebuah mobil pribadi jenis Toyota Avanza masuk ke jurang di Jalan lintas Sekadau-Sintang, tepatnya di Desa Mungguk Km 6, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Selasa 26 Mei 2026 malam.

Beruntung, seluruh penumpang dalam kecelakaan tersebut selamat meski satu orang wanita mengalami luka memar di bagian wajah akibat benturan.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Sekadau, Eko Sulistyo mengatakan pihaknya menerima laporan terkait insiden itu pada Rabu 27 Mei 2026 sekitar pukul 09.30 WIB.

“Tim menerima laporan adanya kendaraan masuk ke jurang di kawasan Jalan Sekadau-Sintang wilayah Desa Mungguk Km 6,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Ia menjelaskan, mobil tersebut membawa enam penumpang yang tengah melakukan perjalanan dari Pontianak menuju Sintang.

Rombongan diketahui berangkat dari Pontianak sekitar pukul 16.00 WIB.

Namun saat tiba di wilayah Kabupaten Sekadau sekitar pukul 23.00 WIB, kendaraan diduga hilang kendali. Sopir disebut sempat membanting setir ke bahu jalan sebelah kanan.

Karena kondisi jalan yang gelap, pengemudi tidak menyadari adanya jurang kecil di sisi jalan hingga mobil akhirnya terperosok masuk ke dalam jurang.

Mendapat laporan tersebut, petugas DPKP Sekadau langsung menuju lokasi untuk melakukan proses evakuasi kendaraan bersama pihak terkait.

“Semua penumpang selamat, hanya satu perempuan mengalami memar di bagian muka,” kata Eko.

Proses penarikan kendaraan dari dalam jurang akhirnya berhasil diselesaikan petugas pada Rabu sekitar pukul 11.16 WIB.

Selain melakukan evakuasi, petugas juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat berkendara, terutama ketika melintas malam hari di jalur yang minim penerangan.

Hingga kini, penyebab pasti kendaraan hilang kendali masih belum diketahui. Peristiwa tersebut sempat menarik perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas di lokasi kejadian.

Sementara itu, seorang warga setempat bernama Anyin mengaku mendengar suara benturan keras saat kejadian berlangsung.

“Saya sedang masak di belakang rumah malam itu, tiba-tiba terdengar suara benturan keras,” ujarnya.

Karena penasaran, Anyin langsung keluar rumah dan mendapati sebuah mobil sudah berada di dalam jurang di pinggir jalan.

Usai kejadian, para penumpang mobil diketahui sempat beristirahat di sebuah warung yang berada tidak jauh dari lokasi kecelakaan.

