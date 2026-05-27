Jajaran Polres Kayong Utara Lakukan Pemotongan Hewan Kurban di Hari Raya Idul Adha

Polres Kayong Utara dan Polsek jajaran menyembelih sebanyak 4 ekor sapi dan 10 ekor kambing.

HEWAN KURBAN - Polres Kayong Utara melaksanakan kegiatan pemotongan dan pendistribusian hewan kurban di Halaman Masjid Asmaul Husna Polres Kayong Utara, Rabu 27 Mei 2026. Pada pelaksanaan Idul Adha tahun ini, Polres Kayong Utara dan Polsek jajaran menyembelih sebanyak 4 ekor sapi dan 10 ekor kambing. 
  • Khusus di Polres Kayong Utara dilakukan pemotongan 4 ekor sapi dan 6 ekor kambing yang kemudian didistribusikan kepada 329 penerima, terdiri dari personel Polri, PHL Polres Kayong Utara serta masyarakat kurang mampu.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 H / 2026 M, Polres Kayong Utara melaksanakan kegiatan pemotongan dan pendistribusian hewan kurban di Halaman Masjid Asmaul Husna Polres Kayong UtaraRabu 27 Mei 2026.

Kegiatan yang mengusung tema “Idul Adha Meningkatkan Iman, Takwa, Rela Berkorban dan Kepedulian Sosial Personel Polri” tersebut dilaksanakan sebagai bentuk penguatan nilai spiritual, solidaritas serta kepedulian sosial kepada masyarakat.

Khusus di Polres Kayong Utara dilakukan pemotongan 4 ekor sapi dan 6 ekor kambing yang kemudian didistribusikan kepada 329 penerima, terdiri dari personel Polri, PHL Polres Kayong Utara serta masyarakat kurang mampu.

Sementara itu, Polsek jajaran juga turut melaksanakan penyembelihan hewan kurban di wilayah masing-masing, di antaranya Polsek Pulau Maya Karimata, Polsek Sukadana dan Polsek Teluk Batang.

Melalui kegiatan kurban ini diharapkan dapat meningkatkan iman dan ketakwaan personel Polri, mempererat solidaritas antar anggota, serta menumbuhkan semangat rela berkorban dan kepedulian sosial kepada masyarakat.

