Momentum Idul Adha 1447 H, Polda Kalbar Tebar Kepedulian dengan Penyaluran 147 Hewan Kurban

HEWAN KURBAN -Kapolda Kalbar Irjen Pol Dr. Pipit Rismanto, SIK., M.H., bersama para Pejabat Utama (PJU) Polda Kalbar, personel, serta keluarga besar Polda Kalbar serahkan hewan kurban, Rabu 27 Mei 2026. Suasana Idul Adha Berlangsung Khidmat.

TRIBUNPONTIANAK. CO. ID, PONTIANAK – Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melaksanakan Shalat Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi di Masjid An-Nur Polda Kalbar, Rabu 27 Mei 2026.

Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri langsung oleh Kapolda Kalbar Irjen Pol Dr. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., bersama para Pejabat Utama (PJU) Polda Kalbar, personel, serta keluarga besar Polda Kalbar.

Pelaksanaan Shalat Idul Adha di Masjid An-Nur Polda Kalbar pada tahun ini dipimpin oleh Imam dan Khotib Prof. Dr. Ibrahim, M.A., yang dalam khutbahnya menyampaikan pesan tentang pentingnya keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Pelaksanaan Shalat Idul Adha tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan nilai keimanan dan kepedulian sosial di lingkungan Kepolisian, khususnya jajaran Polda Kalbar.

Usai pelaksanaan shalat, kegiatan dilanjutkan dengan seremoni penyerahan dan penyembelihan hewan kurban yang dipusatkan di Mapolda Kalbar.

Prosesi tersebut disaksikan langsung oleh Kapolda Kalbar bersama para PJU Polda Kalbar sebagai bentuk komitmen Polri dalam berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pada perayaan Idul Adha tahun ini, jumlah hewan kurban yang terkumpul dari Pegawai Negeri pada Polri, satuan kerja Mapolda Kalbar, serta Polres jajaran mencapai sebanyak 147 ekor hewan kurban. Jumlah tersebut terdiri dari 97 ekor sapi dan 50 ekor kambing.

Dari total tersebut, Satker Polda Kalbar menyumbangkan sebanyak 32 ekor hewan kurban yang terdiri dari 17 ekor sapi dan 15 ekor kambing.

Sementara itu, Polres jajaran Polda Kalbar turut berpartisipasi dengan menyerahkan 115 ekor hewan kurban, meliputi 80 ekor sapi dan 35 ekor kambing.

Kapolda Kalbar mengatakan bahwa momentum Idul Adha bukan hanya tentang ibadah kurban, tetapi juga menjadi sarana memperkuat rasa kepedulian, kebersamaan, dan solidaritas sosial antara Polri dengan masyarakat.

“Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Melalui kegiatan kurban ini, kami berharap dapat membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dan masyarakat,” ujar Pipit.

Dalam penyalurannya, Polda Kalbar juga mendistribusikan sebagian hewan kurban kepada pondok pesantren dan masjid-masjid di wilayah Kalimantan Barat agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Dari 17 ekor sapi yang dimiliki Polda Kalbar, sebanyak 7 ekor disalurkan kepada pondok pesantren dan masjid untuk diteruskan kepada masyarakat yang berhak menerima. Sedangkan 10 ekor sapi lainnya disembelih oleh panitia Idul Adha Masjid An-Nur Polda Kalbar untuk kemudian dibagikan kepada warga yang membutuhkan.

Sementara itu, dari total 13 ekor kambing, sebanyak 7 ekor juga disalurkan kepada pondok pesantren dan masjid-masjid. Adapun sisa 6 ekor kambing disembelih di lingkungan Mapolda Kalbar dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat melalui panitia kurban Masjid An-Nur Polda Kalbar.

"Kegiatan kurban ini menjadi wujud nyata kepedulian sosial dan semangat berbagi keluarga besar Polda Kalbar kepada masyarakat, sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara Polri dan warga di momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah." tutup Pipit.

