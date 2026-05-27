Sinergitas TNI-Polri Amankan Sholat Idul Adha di Pahauman, Jamaah Beribadah Khusyuk

Selain pengamanan di area masjid, personel juga melakukan pemantauan di area parkir guna mencegah terjadinya tindak pidana, khususnya curanmor

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Suasana penuh khidmat dan kebersamaan menyelimuti pelaksanaan Sholat Idul Adha 1447 H / 2026 M yang digelar di Masjid Al-Ikhlas Pahauman, Dusun Baratus, Desa Pahauman, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Rabu 27 Mei 2026.

Ratusan jamaah tampak memadati area masjid sejak pagi hari untuk melaksanakan ibadah Hari Raya Kurban dengan tertib dan penuh kekhusyukan.

Guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, pengamanan kegiatan dilakukan secara terpadu oleh personel Polsek Sengah Temila bersama anggota Koramil Sengah Temila.

Kehadiran aparat keamanan tersebut tidak hanya untuk menjaga kelancaran pelaksanaan ibadah, namun juga sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan kamtibmas, khususnya tindak pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di sekitar lokasi kegiatan.

Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari, SH, SIK, melalui Kapolsek Sengah Temila AKP Triyono, S.H menyampaikan bahwa pengamanan dilakukan sebagai bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat agar pelaksanaan Sholat Idul Adha dapat berjalan aman, lancar dan kondusif.

“Kami hadir untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan ibadah berjalan dengan aman dan tertib. Selain pengamanan di area masjid, personel juga melakukan pemantauan di area parkir guna mencegah terjadinya tindak pidana, khususnya curanmor,” ujar Kapolsek.

Lanjut Kapolsek menambahkan, sinergitas antara Polsek Sengah Temila dan Koramil Sengah Temila merupakan bentuk komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan di tengah masyarakat, terutama pada momentum hari besar keagamaan yang melibatkan banyak warga.

“Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada, memastikan kendaraan terkunci dengan baik dan tidak meninggalkan barang berharga di kendaraan. Dengan kerja sama seluruh pihak, situasi kamtibmas yang aman dan kondusif dapat terus terjaga,” tambahnya.

