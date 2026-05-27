Heboh Juru Parkir di Putussibau, Warga Minta Kejelasan Setoran ke Kas Daerah

PETUGAS PARKIR - Petugas Dishub Kapuas Hulu saat memberikan sosialisasi ke petugas parkir yang menjadi binaan Dishub, di Pasar Pagi Putussibau, belum lama ini. Dimana ada 5 titik wilayah parkir yang dikelola oleh Dishub Kapuas Hulu.

Ringkasan Berita: Sejumlah warga Putussibau mempertanyakan legalitas petugas parkir di beberapa lokasi karena dinilai tidak memiliki identitas resmi, meski tetap melakukan pungutan parkir kepada masyarakat.

Dinas Perhubungan Kapuas Hulu menegaskan sejumlah titik parkir di Putussibau sudah resmi dan dikelola melalui perjanjian kerja sama, dengan tarif parkir mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2024.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Sejumlah warga Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, mempertanyakan keberadaan petugas parkir di beberapa titik wilayah Putussibau yang dinilai tidak jelas status resminya.

Seorang warga Putussibau, Anggi, mengaku dirinya kerap membayar uang parkir kepada petugas di lapangan.

Namun, menurutnya, petugas tersebut tidak menunjukkan identitas resmi sebagai juru parkir.

Baca juga: Tak Bisa Pulang Kampung, Noviana Mahasiswi Pontianak Rindu Salat Id Bersama Keluarga di Kapuas Hulu

“Pada dasarnya saya tidak pernah keberatan untuk membayar parkir. Akan tetapi, petugas parkir harus resmi, paling tidak ada pemasukan untuk pendapatan daerah dari sektor parkir,” ujarnya kepada Tribun Pontianak, Rabu 27 Mei 2026.

Beberapa lokasi yang dipertanyakan warga di antaranya area parkir di Rumah Makan Pak Long Kite, kawasan Pasar Pagi Putussibau, Kecamatan Putussibau Utara.

Selain itu, warga juga menyoroti keberadaan petugas parkir di toko serba Rp35 ribu di Jalan Lintas Selatan, Kecamatan Putussibau Selatan, yang dinilai belum jelas apakah resmi atau tidak.

Baca juga: Pemkab dan DPRD Kapuas Hulu Tak Merespons, TNI Turun Tangan Perbaiki Jembatan Rusak demi Keselamatan

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Kapuas Hulu, Lugit, menegaskan bahwa kawasan yang menjadi sorotan warga, termasuk area Rumah Makan Pak Long Kite, memiliki petugas parkir resmi yang bertanggung jawab.

“Mereka sudah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu,” ujarnya kepada Tribun Pontianak.

Ia menjelaskan, petugas parkir yang bertanggung jawab di lokasi tersebut bernama Long Pagung.

Jika yang bersangkutan tidak berada di tempat, biasanya telah menunjuk pengganti sementara.

“Biasanya Long Pagung akan menunjuk pengganti dirinya sementara untuk parkir di lokasi tersebut. Memang beliau yang bertanggung jawab sebagai petugas parkir di sana,” jelasnya.

Lugit juga memaparkan, saat ini terdapat lima titik lokasi parkir resmi di Kota Putussibau yang dikelola Dishub Kapuas Hulu melalui perjanjian kerja sama pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.

Kelima titik tersebut yakni Pasar Merdeka, Pasar Dogom atau Pasar Seribu, Jalan Bustami termasuk depan pasar, Waterfront Siluk, dan Jalan Sibat.

“Semua lokasi tersebut resmi dan ada petugas yang bertanggung jawab serta telah menandatangani perjanjian kerja sama pemungutan retribusi parkir dengan Dinas Perhubungan,” katanya.

Menurut Lugit, petugas parkir yang direkrut umumnya merupakan warga sekitar lokasi parkir, sehat jasmani dan rohani, bersedia memenuhi target setoran, serta menandatangani perjanjian kerja sama.