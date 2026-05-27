Kapolres Kapuas Hulu AKBP Roberto: Pilkades Kapuas Hulu Harus Aman, Damai, dan Kondusif

PILKASES SERENTAK - Kapolres Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, AKBP Roberto Aprianto Uda, bersama Bupati Kapuas Hulu dan Forkompinda lainnya, saat menghadiri kegiatan sosialisasi terkait Pilkades serentak tahun 2026, di Gedung Pelayanan Satu Atap Kapuas Hulu, belum lama ini. Diketahui bersama bahwa ada sebanyak 112 desa akan melaksanakan Pilkades tahun 2026, yang berlangsung pada bulan Juli 2026.

Ringkasan Berita: Kapolres Kapuas Hulu AKBP Roberto Aprianto Uda menegaskan kesiapan Polri bersinergi dengan TNI dan pemerintah daerah untuk mengamankan seluruh tahapan Pilkades serentak 2026 di 112 desa agar berjalan aman dan kondusif.

Polres Kapuas Hulu mengimbau masyarakat, calon kepala desa, dan tim sukses menghindari politik uang serta penyebaran informasi bohong demi menjaga ketertiban selama Pilkades berlangsung.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2026, Kapolres Kapuas Hulu AKBP Roberto Aprianto Uda menegaskan komitmen Polri dalam mengamankan seluruh tahapan Pilkades agar berjalan aman, tertib, dan kondusif.

Kapolres mengatakan, Polres Kapuas Hulu bersama jajaran siap bersinergi dengan TNI dan pemerintah daerah guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama proses Pilkades berlangsung.

“Polres Kapuas Hulu bersama jajaran siap bersinergi dengan TNI dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas kamtibmas selama proses Pilkades berlangsung,” ujarnya kepada Tribun Pontianak, Rabu 27 Mei 2026.

AKBP Roberto juga mengimbau seluruh pihak, baik panitia, calon kepala desa, tim sukses maupun masyarakat, untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Ia menegaskan pentingnya menciptakan suasana Pilkades yang damai dan demokratis tanpa adanya pelanggaran yang dapat memicu konflik di tengah masyarakat.

“Terpenting lagi adalah marilah menghindari segala bentuk pelanggaran pada saat Pilkades, seperti politik uang maupun penyebaran informasi yang tidak benar,” katanya.

Selain itu, Kapolres mengingatkan seluruh calon kepala desa dan tim sukses agar menjalankan seluruh tahapan Pilkades sesuai aturan yang berlaku.

Menurutnya, komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban menjadi kunci suksesnya pesta demokrasi tingkat desa tersebut.

“Jalankan proses Pilkades sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Diketahui, Pilkades serentak tahun 2026 di Kabupaten Kapuas Hulu akan diikuti sebanyak 112 desa dan dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026 mendatang.

