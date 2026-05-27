Idul Adha 2026
Daftar Lokasi Sholat Idul Adha 2026 di Singkawang Hari Ini 27 Mei Lengkap Waktu Pelaksanaan
Sholat Idul Adha di Singkawang dilaksanakan sekitar pukul 06.30–07.00 WIB sesuai jadwal Kemenag setempat.
Ringkasan Berita:
- Umat Islam di Kota Singkawang bakal melaksanakan Sholat Idul Adha 2026 pagi ini.
- Sholat Idul Adha di Singkawang dilaksanakan sekitar pukul 06.30–07.00 WIB sesuai jadwal Kemenag setempat.
- Warga bisa mengikuti sholat di berbagai lokasi besar seperti Masjid Agung Singkawang dan Masjid Agung Nurul Islam.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek lokasi Sholat Idul Adha 2026 di Kota Singkawang hari ini, Rabu 27 Mei 2026.
Umat Islam di Kota Singkawang bakal melaksanakan Sholat Idul Adha 2026 pagi ini.
Sholat Idul Adha di Singkawang dilaksanakan sekitar pukul 06.30–07.00 WIB sesuai jadwal Kemenag setempat.
Warga bisa mengikuti sholat di berbagai lokasi besar seperti Masjid Agung Singkawang dan Masjid Agung Nurul Islam.
Selain itu, Pemerintah Kota Singkawang juga menyiapkan sejumlah lapangan terbuka hingga Stadion.
• Wali Kota Singkawang Serahkan Sapi Kurban Bantuan Presiden untuk Warga Nyarumkop
Lokasi Sholat Idul Adha 2026 di Singkawang
1. Masjid Agung Singkawang – pusat kegiatan keagamaan terbesar.
2. Stadion Kridasana Singkawang – lapangan terbuka untuk jamaah besar.
3. Masjid Raya Singkawang Barat – ikon religius kawasan barat.
4. Lapangan Tarakan Singkawang Timur – kapasitas besar untuk sholat Id.
5. Masjid Jami’ Singkawang Tengah – masjid tertua di Singkawang.
6. Lapangan Taman Bougenville Singkawang Selatan – sering dipakai sholat Id.
7. Masjid Nurul Huda Singkawang Utara – masjid besar di kawasan utara.
8. Lapangan Alianyang Singkawang – alternatif di pusat kota.
9. Masjid Al-Falah Singkawang Timur – jamaah besar kawasan timur.
10. Lapangan Sepak Bola Roban Singkawang Barat – lokasi terbuka warga sekitar.
• Tersangka Perempuan Terancam Hukuman Mati, Polisi Musnahkan 1 Kilogram Sabu di Singkawang
Jam Sholat Idul Adha 2026 di Singkawang
Idul Adha 2026
Lokasi Sholat Idul Adha 2026 di Singkawang
Sholat Idul Adha 2026 di Singkawang
Sholat Idul Adha
Daftar Lokasi Sholat Idul Adha 2026
Singkawang
|Niat Sholat Idul Adha Lengkap Tata Cara dan Doa Setelah Sholat dalam Bahasa Latin
|Dr Ali Alhinduan Dijadwalkan Jadi Khatib Idul Adha di Masjid Raya Mujahidin Pontianak
|Tata Cara Salat Idul Adha Lengkap Beserta Jadwal Pelaksanaan di Masjid Agung Babul Jannah Sambas
|Hanya Salurkan 10 Ekor Sapi Kurban, Wabup Jamhuri Sebut Terbatas Dampak Kebijakan Efesiensi Anggaran
|Kisah Penjual Bungkus Ketupat Janur di Landak, Jual Setahun Sekali Perikat 10 Rb, Pelepah 12 Rb