Kronologi KDRT di Kantor Pembiayaan Sekadau! Tak Terima Ditanya Istri, Suami Ngamuk di Tempat Kerja

KDRT SEKADAU - HS (37), tersangka kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) saat diamankan di Mapolres Sekadau usai ditangkap Satreskrim Polres Sekadau di Desa Nanga Mongko, Kecamatan Nanga Taman, pada Senin, 25 Mei 2026. Tersangka diduga melakukan kekerasan terhadap istrinya hingga menyebabkan luka dan memar pada bagian wajah.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Pria berinisial HS (37) ditangkap Satreskrim Polres Sekadau pada Senin 25 Mei 2026 sekitar pukul 12.00 WIB di Desa Nanga Mongko, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau.

Ia diamankan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya sendiri.

Kasat Reskrim Polres Sekadau Iptu Zainal Abidin mengatakan penangkapan dilakukan berdasarkan laporan polisi yang diterima.

HS tidak melakukan perlawanan saat didatangi polisi.

"Yang bersangkutan diamankan tanpa perlawanan setelah petugas memperoleh informasi mengenai keberadaannya," ujar Iptu Zainal saat dikonfirmasi pada Selasa 26 Mei 2026.

Kronologi KDRT

Iptu Zainal menjelaskan dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada Kamis 14 Mei 2026 di sebuah kantor pembiayaan yang berada di Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir.

Berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa bermula ketika korban berinisial R (38) mendatangi tempat kerja suaminya untuk menanyakan alasan HS tidak pulang ke rumah saat hari libur.

Percakapan keduanya kemudian memicu pertengkaran di lokasi kerja tersebut.

Dalam pertengkaran itu, HS diduga melakukan kekerasan terhadap korban menggunakan tumpukan berkas yang berada di atas meja kerja hingga korban mengalami luka dan memar pada bagian wajah.

"Karena merasa menjadi korban kekerasan, R kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Sekadau agar dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," jelasnya.

Menindaklanjuti laporan itu, personel Satreskrim Polres Sekadau bersama Unit Reskrim Polsek Nanga Taman melakukan pencarian terhadap pelaku hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan.

Dalam proses penyidikan, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian korban, satu bundel kertas yang diduga digunakan saat kejadian, serta sebuah telepon genggam.

Saat ini HS telah ditahan di Rumah Tahanan Polres Sekadau untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

"Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," kata Iptu Zainal.

Apa Hukuman Bagi Pelaku KDRT?

1. Dasar Hukum KDRT di Indonesia