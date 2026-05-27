Polisi Ringkus Penitip Sabu Modus Travel, Tim Labubu Buru Bandar Besar

AMANKAN TERSANGKA - Tim Patroli Polres Kubu Raya berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan gram sabu dan belasan butir ekstasi yang disiasati melalui modus titipan paket travel, Selasa malam 26 Mei 2026. Polisi berhasil mengendus barang haram tersebut dari sebuah mobil rental yang bersiap bertolak ke luar kota.

Ringkasan Berita: Patroli malam menjelang Iduladha ini digelar oleh seluruh jajaran atas instruksi langsung Kapolres Kubu Raya.

Polres Kubu Raya tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi pelaku kejahatan yang ingin memanfaatkan momentum ini,

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Malam menjelang Hari Raya Iduladha yang seharusnya diselimuti kekhusyukan dan gema takbir, justru dimanfaatkan oleh jaringan pengedar narkoba untuk melancarkan aksi haram mereka.

Beruntung, kejelian Tim Patroli Polres Kubu Raya berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan gram sabu dan belasan butir ekstasi yang disiasati melalui modus titipan paket travel.

Penyergapan dramatis ini terjadi pada Selasa malam 26 Mei 2026, saat seluruh umat Muslim bersiap menyambut hari besar.

Polisi berhasil mengendus barang haram tersebut dari sebuah mobil rental yang bersiap bertolak ke luar kota.

Jamin Rasa Aman Malam Iduladha

Kasubsie Penmas Aiptu Ade, menegaskan bahwa patroli skala besar ini bukan sekadar rutinitas. Ini adalah instruksi langsung dan tegas dari Kapolres Kubu Raya, AKBP Kadek Ary Mahardika.

"Patroli malam menjelang Iduladha ini digelar oleh seluruh jajaran atas instruksi langsung Kapolres Kubu Raya. Komitmen kami jelas dan tidak bisa ditawar, mengamankan malam hari besar umat Muslim serta memberikan rasa aman total dalam bingkai Harkamtibmas di wilayah Kabupaten Kubu Raya.

Polres Kubu Raya tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi pelaku kejahatan yang ingin memanfaatkan momentum ini," ujar Ade dengan tegas, Rabu 27 Mei 2026.

Baca juga: Polres Sanggau Ungkap Kasus Sabu di Kembayan, Pria 39 Tahun Diamankan Bersama Barang Bukti

Kejelian Sopir Travel dan Gerak Cepat Polisi

Digagalkannya penyelundupan ini bermula dari kecurigaan seorang sopir travel yang membawa mobil rental tersebut.

Naluri sang sopir terusik ketika merasakan ada kejanggalan pada paket barang titipan yang dibawa oleh salah satu penumpangnya.

Enggan menjadi kaki tangan peredaran narkoba, sopir tersebut langsung mengambil langkah cerdas dengan menghubungi call center 110.

Satuan Samapta Polres Kubu Raya yang sedang menggelar patroli bergerak cepat.

Di bawah lampu temaram malam, petugas bersama sang sopir membongkar bungkusan mencurigakan tersebut.

Kecurigaan itu terbukti fatal.