Polisi Gerebek THM Win One Jalan Budi Karya, 6 Perempuan dan 8 Laki-laki Diamankan karena Narkoba

WAWANCARA - Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar, Kombes Pol Deddy Supriadi saat memberikan keterangan kepada awak media, di Halaman Masjid An-Nur Mapolda Kalbar, Jalan Jendral Ahmad Yani, Kota Pontianak, Rabu, 27 Mei 2026.

Ringkasan Berita: Ditresnarkoba Polda Kalbar menggerebek tempat hiburan malam Win One di Pontianak dan mengamankan 14 orang yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi, dengan seluruhnya positif urine mengandung MDMA.

Polisi menemukan 1,5 butir ekstasi dari seorang pria berinisial B dan penanganan kasus dilakukan melalui mekanisme restorative justice bersama BNNP Kalbar dengan kemungkinan rehabilitasi bagi para penyalahguna.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kalimantan Barat menggerebek sebuah tempat hiburan malam (THM) di Win One, Jalan Budi Karya, Kecamatan Pontianak Selatan, Sabtu 23 Mei 2026 dini hari.

Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan 14 orang yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi.

Mereka terdiri dari delapan laki-laki dan enam perempuan.

Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar, Kombes Pol Deddy Supriadi mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan pesta narkotika di salah satu tempat hiburan malam di Kota Pontianak.

“Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar menerima informasi dari masyarakat terkait adanya sekelompok orang yang melakukan aktivitas hiburan di salah satu tempat hiburan di Kota Pontianak,” ujarnya di Halaman Masjid An-Nur Mapolda Kalbar, Rabu 27 Mei 2026.

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas melakukan penggerebekan sekitar pukul 00.30 WIB.

Saat pemeriksaan awal, polisi mendapati 14 orang diduga sedang mengonsumsi narkotika jenis ekstasi.

Dalam penggeledahan yang disaksikan petugas keamanan tempat hiburan, polisi menemukan 1,5 butir ekstasi dari seorang pria berinisial B. Sementara dari 13 orang lainnya tidak ditemukan barang bukti narkotika.

“Setelah dilakukan penggeledahan didapati ada satu orang berinisial B yang kedapatan memiliki satu setengah butir narkotika jenis ekstasi,” kata Deddy.

Seluruh orang yang diamankan kemudian dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan tes urine.

Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruhnya positif mengandung MDMA, zat yang biasa terdapat pada narkotika jenis ekstasi.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruhnya positif urine. Dari fakta-fakta yang ada, keseluruhan tersebut merupakan penyalahgunaan atau pecandu narkotika,” ujarnya.

Polda Kalbar kemudian menggelar perkara pada 25 Mei 2026.

Dari hasil gelar perkara, penanganan kasus dilakukan melalui mekanisme restorative justice dengan melibatkan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalbar.

“Kami bekerja sama dengan BNNP Kalimantan Barat untuk melakukan asesmen terpadu"