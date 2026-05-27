Polisi Lakukan Pengamanan Malam Takbiran Idul Adha di Beduai Sanggau

MALAM TAKBIRAN - Personel Polisi lakukan pengamanan Malam takbiran Idul Adha, Selasa 26 Mei 2026.Pengamanan dilakukan guna memastikan pelaksanaan malam takbiran berjalan aman, tertib, dan kondusif.

TRIIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Dalam rangka menyambut Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, Polsek Beduai melaksanakan pengamanan kegiatan Pawai Malam Takbir yang digelar di Masjid Jami Baitul Makmur, Dusun Beduwai, Desa Bereng Berkawat, Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau, Selasa malam 26 Mei 2026.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 19.30 WIB hingga 20.30 WIB tersebut diikuti ratusan masyarakat dengan suasana penuh khidmat dan kebersamaan.

Pengamanan dilakukan guna memastikan pelaksanaan malam takbiran berjalan aman, tertib, dan kondusif.

Sebelum pelaksanaan pengamanan, personel gabungan terlebih dahulu mengikuti apel kesiapan yang dipimpin oleh Kanit Binmas Polsek Beduai, AIPTU Samdeni.

Dalam arahannya, ia mengingatkan seluruh personel agar menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur serta tetap mengutamakan keselamatan selama pengamanan berlangsung.

Selain itu, personel pengamanan juga diminta bersama-sama menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan nyaman bagi masyarakat yang melaksanakan kegiatan malam takbir menyambut Hari Raya Iduladha 1447 H di wilayah Kecamatan Beduai.

Kapolsek Beduai, AKP Heri Triyana, S.H., mengatakan bahwa pengamanan tersebut merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat agar umat Muslim dapat menjalankan kegiatan keagamaan dengan rasa aman dan nyaman.

“Pengamanan malam takbir ini merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Kami ingin memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib dan penuh kekhusyukan,” ungkapnya.

Pawai malam takbir secara simbolis dilepas oleh Camat Beduai, Daniel, S.Kom. Peserta pawai melaksanakan takbir keliling dengan berjalan kaki sambil membawa obor, yang diikuti sekitar 100 orang peserta serta iring-iringan kendaraan terdiri dari satu unit kendaraan roda empat dan sekitar 25 unit kendaraan roda dua.

Adapun rute pawai dimulai dari Masjid Jami Baitul Makmur menuju Jalan Raya Beduai, kemudian melintasi Jalan Ahmad Surip atau Simpang Karaoke, Jalan Tepi Sungai Sekayam, Jalan Abdul Muthalib Gang Suparman Hadi, sebelum kembali menuju Jalan Raya Beduai dan finis di Masjid Jami Baitul Makmur.

Dalam pelaksanaan pengamanan, Polsek Beduai menurunkan sebanyak 14 personel yang bersinergi bersama satu personel Satpol PP Kecamatan Beduai dan 10 orang remaja masjid untuk membantu pengaturan jalur dan pengamanan peserta pawai.

AKP Heri Triyana menambahkan bahwa selain menjaga keamanan kegiatan, personel juga melakukan pengaturan arus lalu lintas di sejumlah titik guna meminimalisir potensi kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas selama kegiatan berlangsung.

“Kami mengapresiasi seluruh masyarakat yang mengikuti pawai malam takbir dengan tertib serta mematuhi arahan petugas di lapangan. Sinergi yang baik antara aparat dan masyarakat menjadi kunci terciptanya situasi yang aman dan kondusif,” tambahnya.

Dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan tanpa adanya gangguan kamtibmas, Polsek Beduai berharap semangat kebersamaan dan toleransi dalam menyambut Hari Raya Iduladha dapat terus terjaga, sekaligus mempererat hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat di wilayah Kecamatan Beduai.

