112 Desa di Kapuas Hulu Siap Gelar Pilkades Serentak Juli 2026, APDESI Ingatkan Tolak Provokasi

PILKADES KAPUAS HULU - Pelaksanaan kegiatan coffee morning, di Cafe Enjoy, Jalan Lintas Selatan, Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, digelar oleh APDESI Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, pada Selasa 26 Mei 2026. Dijelaskan jiga bahwa, kegiatan yang dilakukan tersebut bagian dari upaya APDESI dalam memperkuat komunikasi dan sinergi antar pemerintah desa guna menciptakan suasana Pilkades serentak tahun 2026 yang damai, demokratis, jujur, adil, dan bermartabat di Kabupaten Kapuas Hulu.

Ringkasan Berita: DPC APDESI Kapuas Hulu menyatakan komitmen mendukung dan menyukseskan Pilkades serentak 2026 di 112 desa agar berjalan aman, lancar, dan kondusif.

APDESI mengimbau masyarakat menolak provokasi serta politik uang, serta menjaga persatuan dan ketertiban selama tahapan Pilkades berlangsung.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2026 di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC APDESI) Kapuas Hulu menyatakan komitmennya untuk mendukung dan menyukseskan pesta demokrasi desa tersebut.

Komitmen itu disampaikan pengurus dan anggota DPC APDESI Kapuas Hulu saat menggelar kegiatan coffee morning di Cafe Enjoy, Jalan Lintas Selatan, Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, Selasa 26 Mei 2026.

Sekretaris DPC APDESI Kabupaten Kapuas Hulu, Stefanus Stevens, mengatakan kegiatan tersebut awalnya direncanakan mengundang seluruh perwakilan desa yang akan mengikuti Pilkades serentak tahun 2026.

Baca juga: Heboh Juru Parkir di Putussibau, Warga Minta Kejelasan Setoran ke Kas Daerah

Namun, keterbatasan anggaran desa, terutama terkait biaya operasional dan perjalanan dinas, membuat kegiatan hanya dihadiri perwakilan dari beberapa desa.

“Pada dasarnya kegiatan ini direncanakan mengundang seluruh perwakilan desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak tahun 2026"

"Namun karena keterbatasan anggaran desa, khususnya biaya operasional dan perjalanan dinas, maka hanya beberapa perwakilan desa yang hadir,” ujarnya kepada Tribun Pontianak, Rabu 27 Mei 2026.

Baca juga: Tak Bisa Pulang Kampung, Noviana Mahasiswi Pontianak Rindu Salat Id Bersama Keluarga di Kapuas Hulu

Stefanus berharap para peserta yang hadir dapat menyampaikan kembali pesan dan imbauan kepada masyarakat di desa masing-masing agar bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama tahapan Pilkades berlangsung.

Ia mengajak seluruh masyarakat desa untuk menjaga keamanan, ketertiban, persatuan, dan kerukunan demi terciptanya Pilkades yang damai dan sukses.

“Kami mengajak seluruh masyarakat desa untuk turut menjaga keamanan, ketertiban, persatuan, dan kerukunan selama tahapan Pilkades berlangsung,” katanya.

Menurut Stefanus, Pilkades bukan sekadar pesta demokrasi tingkat desa, tetapi menjadi momentum penting dalam menentukan pemimpin terbaik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Karena itu, ia mengingatkan masyarakat agar menolak segala bentuk provokasi maupun praktik politik uang yang dapat merusak proses demokrasi.

“Kami juga mengingatkan masyarakat untuk menolak segala bentuk provokasi dan politik uang, serta menerima hasil pemilihan secara legowo demi menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat,” tegasnya.

Diketahui, Pilkades serentak tahun 2026 di Kabupaten Kapuas Hulu akan diikuti sebanyak 112 desa dan dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026 mendatang.

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS

- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

- Ikuti Instagram Tribun Pontianak IG TRIBUN