Polres Sanggau Serahkan Sapi Kurban untuk Warga Binaan Rutan Kelas II B Sanggau

SAPI KURBAN - Polres Sanggau menyerahkan bantuan satu ekor sapi kurban kepada Rutan Kelas II B Sanggau, Selasa, 26 Mei 2026 sore.

TRIBUNPONTIANAK. CO..ID, SANGGAU - Sambut Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, Polres Sanggau menyerahkan bantuan satu ekor sapi kurban kepada Rutan Kelas II B Sanggau, Selasa 26 Mei 2026 sore.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Rutan Kelas II B Sanggau, Jalan Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau.

Penyerahan bantuan hewan kurban dilaksanakan sekitar pukul 15.35 WIB sebagai bentuk kepedulian sosial dan sinergitas antara Polres Sanggau dengan pihak Rutan Kelas II B Sanggau, khususnya dalam mendukung pembinaan mental dan spiritual warga binaan pemasyarakatan.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kapolres Sanggau AKBP Sudarsono, S.I.K., M.Si., Kepala Rutan Kelas II B Sanggau Bambang Febriansyah, Kabag SDM Polres Sanggau AKP Gunawan Carda, Kasubagdalpers Bag SDM Polres Sanggau IPTU Narsin, A.Md.Kep., serta Kasi Humas Polres Sanggau IPDA T. M. Pakpahan.

Kapolres Sanggau mengatakan bahwa penyerahan sapi kurban tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap sesama, termasuk warga binaan yang tengah menjalani pembinaan di lingkungan rutan.

“Momentum Iduladha mengajarkan nilai keikhlasan, kepedulian dan kebersamaan. Kami berharap bantuan sapi kurban ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bentuk perhatian Polres Sanggau kepada warga binaan di Rutan Kelas II B Sanggau,” ujar AKBP Sudarsono.

Ia menambahkan, kegiatan sosial tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kelembagaan antara kepolisian dan pihak pemasyarakatan dalam menciptakan suasana yang aman, humanis dan penuh kebersamaan di tengah masyarakat.

Menurut AKBP Sudarsono, sinergitas lintas instansi sangat penting untuk terus dijaga, terutama dalam mendukung program pembinaan keagamaan dan kemanusiaan di lingkungan pemasyarakatan.

“Kami ingin terus membangun hubungan yang baik dengan seluruh stakeholder, termasuk pihak rutan. Harapannya, kebersamaan ini dapat memperkuat semangat kemanusiaan dan kepedulian sosial menjelang Hari Raya Iduladha,” katanya.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas II B Sanggau Bambang Febriansyah menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas perhatian yang diberikan Polres Sanggau kepada warga binaan di lingkungan rutan.

Ia mengatakan bantuan sapi kurban tersebut akan sangat berarti bagi warga binaan, khususnya dalam menyambut Hari Raya Iduladha yang identik dengan semangat berbagi dan kebersamaan.

Rencananya, sapi kurban yang diserahkan oleh Polres Sanggau akan dilakukan penyembelihan pada Rabu, 27 Mei 2026 di halaman Kantor Rutan Kelas II B Sanggau.

Daging kurban nantinya akan didistribusikan kepada warga binaan dan pihak terkait di lingkungan rutan.

Selain sebagai bentuk ibadah dan kepedulian sosial, kegiatan penyerahan hewan kurban tersebut juga diharapkan mampu memberikan motivasi moral dan spiritual bagi warga binaan agar terus memperbaiki diri selama menjalani masa pembinaan.

Melalui kegiatan itu, Polres Sanggau menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, termasuk bagi warga binaan pemasyarakatan.

