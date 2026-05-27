Polres Kayong Utara Lakukan Pengamanan Pawai Takbir Keliling Sambut Idul Adha, Meriah dan Khidmat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Jajaran Polres Kayong Utara Polda Kalbar melaksanakan pengamanan kegiatan Pawai Takbir Keliling dan Mobil Hias dalam rangka menyambut malam Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah Tahun 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Masjid Oesman Al Khair, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Selasa malam 26 Mei 2026.

Kegiatan yang dimulai pukul 20.00 WIB tersebut berlangsung meriah dan dihadiri sejumlah tokoh nasional, pejabat daerah, tokoh agama serta masyarakat Kabupaten Kayong Utara.

Hadir di antaranya Tokoh Nasional Dr. (H.C.) Oesman Sapta Odang, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., Anggota DPD RI Daud Yordan, Bupati Kayong Utara Romi Wijaya, Kapolres Kayong Utara AKBP Adi Prabowo, SH, SIK, MH, Wakil Bupati Kayong Utara Amru Chanwari, serta para tokoh agama dan unsur Forkopimda lainnya.

Dalam sambutannya, Dr. (H.C.) Oesman Sapta Odang menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan masyarakat yang telah berpartisipasi memeriahkan malam takbiran Idul Adha.

Ia juga berharap momentum tersebut dapat mempererat ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan masyarakat Kayong Utara.

Sebanyak 33 unit mobil hias turut memeriahkan pawai takbir keliling dengan rute dimulai dari Masjid Oesman Al Khair menuju Jalan Kota Karang, Jalan Tanah Merah, Jalan Sei Mengkuang, Jalan Tanjungpura, Jalan Batu Daya I, Jalan Bhayangkara, Bundaran Tugu Durian dan kembali finis di Masjid Oesman Al Khair.

Untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan lancar, pengamanan melibatkan personel gabungan terdiri dari 31 personel Polri, 3 personel TNI, 26 personel Satpol PP, 14 personel Dishub dan 4 personel Dinkes Kabupaten Kayong Utara.

Selain pawai takbir keliling, kegiatan juga dirangkaikan dengan pembagian hadiah lomba mobil hias dan doorprize kepada peserta.

Adapun juara pertama diraih oleh Remaja Masjid Al Hikmah Sukadana, juara kedua MABM Kayong Utara dan juara ketiga Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kayong Utara.

Kegiatan berakhir pukul 22.20 WIB dengan situasi aman, tertib dan kondusif. Kehadiran personel pengamanan di sepanjang jalur pawai mendapat apresiasi dari masyarakat karena mampu memberikan rasa aman serta menjaga kelancaran arus lalu lintas selama kegiatan berlangsung.

