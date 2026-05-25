Pimpin Apel Pagi, Kapolres Sekadau Ajak Personel Ciptakan Lingkungan Kerja yang Solid dan Kondusif

PIMPIN APEL - Kapolres Sekadau Andhika Wiratama memimpin apel jam pimpinan di halaman Mapolres Sekadau, Senin 25 Mei 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolres Sekadau Samsul Bakri, para pejabat utama, ASN serta seluruh personel Polres Sekadau.

Ringkasan Berita: Penampilan, sikap tampang hingga kesiapan lingkungan kerja merupakan tanggung jawab bersama.

Kalau ini dibiasakan dan dijaga bersama, maka akan menjadi standar profesionalisme kita sebagai anggota Polri,

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Kapolres Sekadau Andhika Wiratama memimpin apel jam pimpinan di halaman Mapolres Sekadau, Senin 25 Mei 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolres Sekadau Samsul Bakri, para pejabat utama, ASN serta seluruh personel Polres Sekadau.

Dalam arahannya, AKBP Andhika Wiratama menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel atas pelaksanaan tugas yang selama ini berjalan dengan baik.

Menurutnya, berbagai agenda dan tugas kepolisian dapat terlaksana dengan lancar meskipun di lapangan masih terdapat dinamika dan tantangan yang dihadapi.

“Harapan kita dalam pelaksanaan tugas tentu harus maksimal. Walaupun di lapangan ada dinamika, yang terpenting seluruh personel bekerja sungguh-sungguh, bertanggung jawab dan serius dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar AKBP Andhika.

Selain menekankan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, Kapolres juga mengajak seluruh personel menjaga suasana kerja yang harmonis, solid dan kondusif di lingkungan Polres Sekadau.

Menurutnya, kebersamaan dan rasa tanggung jawab yang terbangun dengan baik akan mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas kepolisian.

• Sat Lantas Polres Sanggau Tanamkan Budaya Tertib Lalu Lintas Lewat Program Police Go To School

Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk pelayanan Call Center 110 Polri yang selama ini telah berjalan dengan baik.

Seluruh personel diminta mempertahankan respons pelayanan yang cepat, humanis dan profesional sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat.

Selain itu, AKBP Andhika mengingatkan seluruh personel agar senantiasa menjaga disiplin, sikap tampang dan penampilan sebagai bagian dari profesionalisme anggota Polri.

Menurutnya, kerapian serta kesiapan diri merupakan tanggung jawab pribadi yang harus terus dipelihara oleh setiap personel.

“Penampilan, sikap tampang hingga kesiapan lingkungan kerja merupakan tanggung jawab bersama. Kalau ini dibiasakan dan dijaga bersama, maka akan menjadi standar profesionalisme kita sebagai anggota Polri,” katanya.

Dalam apel tersebut, Kapolres juga mengajak seluruh personel menjaga kebersihan dan kesiapan lingkungan mako maupun ruang kerja masing-masing.

Ia menilai budaya peduli terhadap lingkungan kerja akan menciptakan suasana yang nyaman, tertib dan mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

Menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, AKBP Andhika meminta seluruh personel mempersiapkan pelaksanaan tugas dan pelayanan secara optimal.