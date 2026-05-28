Kuasa Hukum Sebut Korban Penganiayaan di Singkawang Sudah Bisa Berkomunikasi

BERI KETERANGAN - Kuasa hukum korban penganiayaan antar remaja di Kota Singkawang, Charlie Nobel, saat diwawancarai pada Selasa 26 Mei 2026 sore. Ia mengatakan kondisi korban secara umum sudah beransur membaik.

Ringkasan Berita: Kuasa hukum korban penganiayaan antar remaja di Kota Singkawang, Charlie Nobel, menyebut kondisi korban W (12) kini berangsur membaik usai menjalani perawatan selama sepekan di RS Abdul Aziz.

Korban sudah dapat berkomunikasi dan merespons dengan baik, meski kaki kanannya masih belum bisa digerakkan normal.

Ayah korban mengungkapkan hubungan keluarganya dengan keluarga pelaku sebelumnya berjalan baik.

Ia menjelaskan insiden bermula saat korban dan pelaku bermain game.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Kuasa hukum korban, Charlie Nobel, mendatangi rumah korban di Kota Singkawang dan melihat langsung kondisi korban pasca kejadian pemukulan kepala.

Usai dirawat di Rumah Sakit Abdul Aziz selama sepekan dan pulang ke rumah pada Sabtu lalu.

Ia mengatakan kondisi korban penganiayaan W (12) sudah beransur membaik.

"Kondisinya sekarang sudah jauh lebih baik. Tadi kami sudah melihat langsung di dalam, korban sudah bisa berkomunikasi dengan baik dan mampu merespons pertanyaan yang saya sampaikan," katanya pada Selasa 26 Mei 2026.

Secara umum, ia mengatakan kondisi korban memang sudah lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya.

Ia mengatakan kedatangannya saat ini untuk melihat kondisi umum korban terlebih dahulu.

Ayah Korban Ungkap Hubungan dengan Pelaku

Ayah korban W (12) mengungkapkan hubungan keluarganya dengan keluarga pelaku selama ini berjalan biasa saja.

Keduanya saling mengenal sebelum peristiwa penganiayaan terjadi.

"Kalau soal hubungan dengan orang tua pelaku, sebenarnya biasa saja, saling kenal. Orang tuanya juga sempat datang menemui kami," ujarnya, pada Selasa 26 Mei 2026 sore.

Ia menyebut terbuka jika pihak pelaku ingin menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Namun ia menyayangkan tindakan pemukulan yang terjadi terlebih dahulu terhadap anaknya.

"Saya bilang, kalau memang mau menyelesaikan secara baik-baik silakan, tapi setidaknya jangan memukul anak saya dulu. Karena sebelum kejadian ini membesar, anak saya memang sudah lebih dulu dipukul," tegasnya.

Sebab, sebelum terjadinya insiden pemukulan kepala.

Ayah korban mengatakan awalnya saat pelaku dan korban bermain di sebuah warung dekat rumah, Ayah Korban menduga anaknya hanya saling colek pelaku yang saat itu sedang bermain game online.

"Setelah itu mereka bermain game, lalu anak itu bilang sudah tidak fokus karena kalah dalam game. Habis itu, dia mengajak anak saya berkelahi," ceritanya.

Dari kejadian inilah, anak korban diajak berkelahi dengan pelaku. Namun ajakan tersebut selalu ditolak korban.