Kapolres Hadiri Penutupan Festival Syair Gulung Tanah Kayong, Dukung Pelestarian Budaya Daerah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris, SH, SIK, MIK, CPHR menghadiri kegiatan Penutupan Festival Syair Gulung Tanah Kayong Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Lawang Kekayun Negeri Matan Tanjungpura bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Sabtu 23 Mei 2026 malam.

Kegiatan tersebut berlangsung di Halaman Taman Keraton Matan Tanjungpura, Jalan Pangeran Kusuma Jaya, Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., Dandim 1203/Ketapang Letkol Inf Zulkarnaen Galib, SH, Danlanal Ketapang Letkol Laut (P) Avif Hidayaturohman, S.T., Tr.Opsla.

Perwakilan MURI Indonesia saudara Awan Raharjo, Pangeran Mangkunegara Kerajaan Matan Tanjungpura Uti Faradian, S.Kep., Ners., Ketua Harian Lawang Kekayun Matan Tanjungpura Eka Citra Dandi ST, MT, para tokoh masyarakat, tokoh adat, peserta festival, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyampaikan Festival ini membuktikan bahwa budaya daerah memiliki tempat yang kuat di hati masyarakat serta mampu menjadi perekat dan pemersatu dalam keberagaman.

"Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang akan terus mendukung berbagai kegiatan seni dan budaya sebagai bagian penting dari pembangunan daerah,” ujar Bupati Ketapang.

Festival Syair Gulung Tanah Kayong Tahun 2026 menjadi momentum penting dalam menjaga, merawat, dan memperkenalkan warisan budaya daerah kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda, agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman.

Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris, SH, SIK, MIK, CPHR menyampaikan bahwa Polres Ketapang memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan kebudayaan tersebut, termasuk dalam aspek pengamanan guna memastikan seluruh rangkaian acara berjalan aman dan kondusif.

Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia penyelenggara, unsur pemerintah, tokoh adat, serta masyarakat yang telah bersama-sama menjaga situasi tetap tertib selama berlangsungnya kegiatan.

Dengan berakhirnya Festival Syair Gulung Tanah Kayong Tahun 2026, diharapkan nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal Kabupaten Ketapang dapat terus berkembang serta menjadi kebanggaan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan budaya dan persatuan.

