Jajaran Satbrimob Polda Kalbar gelar Patroli untuk Tekan Angka Kriminalitas

PATROLI MALAM - Satbrimob Polda Kalbar gelar patroli pada malam hari, Minggu 24 Mei 2026. Patroli ini merupakan upaya menekan angka kriminalitas di wilayah hukum Kalimantan Barat.

Ringkasan Berita: Patroli yang sedang kami laksanakan ini merupakan salah satu cara Polri untuk menekan angka kriminalitas serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat," jelas Bripka Dentri Irawan.

Sasaran kegiatan patroli yang kami laksanakan ini yaitu tempat-tempat yang ramai dikunjungi masyarakat, seperti pusat perbelanjaan, alun-alun, kawasan perkantoran pemerintah, hingga lokasi berkumpulnya masyarakat pada malam hari.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Satbrimob Polda Kalbar terus mengintensifkan kegiatan patroli di sejumlah titik yang dianggap rawan terjadinya tindak kriminalitas, baik di wilayah kota maupun kabupaten di Provinsi Kalbar, Minggu 24 Mei 2026.

Sasaran kegiatan patroli ini yaitu tempat-tempat yang ramai dikunjungi masyarakat, seperti pusat perbelanjaan, alun-alun, kawasan perkantoran pemerintah, hingga lokasi berkumpulnya masyarakat pada malam hari.

Dalam pelaksanaan kegiatan patroli ini, personel menyambangi masyarakat yang sedang beraktivitas untuk memberikan imbauan agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar, berhati-hati saat membawa barang berharga, serta menghindari penggunaan barang-barang mencolok yang dapat memancing aksi kejahatan.

Selain melaksanakan patroli di tempat-tempat yang ramai dikunjungi masyarakat, tim patroli harkamtibmas Satbrimob Polda Kalbar juga melakukan penyisiran di sejumlah ruas jalan yang relatif sepi dan minim aktivitas masyarakat.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang melintas pada malam hari sekaligus mencegah terjadinya tindak kriminalitas, seperti pencurian, perampokan, hingga aksi balap liar yang meresahkan masyarakat.

Bripka Dentri Irawan selaku dantim pada pelaksanaan kegiatan patroli malam hari ini menyampaikan harapannya agar kegiatan patroli rutin yang dilaksanakan Satbrimob Polda Kalbar setiap malamnya ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Provinsi Kalbar.

• Polsek Singkawang Utara Patroli Dialogis, Hadir dan Beri Rasa Aman di Tengah Aktivitas Masyarakat

Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar ikut berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dengan meningkatkan kepedulian, kewaspadaan, serta menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dengan aparat keamanan.

“Patroli yang sedang kami laksanakan ini merupakan salah satu cara Polri untuk menekan angka kriminalitas serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat," jelas Bripka Dentri Irawan.

Sasaran kegiatan patroli yang kami laksanakan ini yaitu tempat-tempat yang ramai dikunjungi masyarakat, seperti pusat perbelanjaan, alun-alun, kawasan perkantoran pemerintah, hingga lokasi berkumpulnya masyarakat pada malam hari.

Malam hari ini kami juga melakukan pemantauan di Rumah Radakng yang saat ini sedang menggelar acara Pekan Gawai Dayak Kalimantan Barat ke-40.

"Perlu kita ketahui Pekan Gawai Dayak merupakan salah satu agenda budaya terbesar di Provinsi Kalbar yang setiap tahunnya menarik perhatian masyarakat serta wisatawan lokal maupun mancanegara dan kehadiran kami di Rumah Radakng ini adalah untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif sehingga masyarakat dapat menikmati acara dengan nyaman. Kami juga menghimbau kepada masyarakat yang sedang berada di Rumah Radakng untuk berhati-hati saat membawa barang berharga, serta menghindari penggunaan barang-barang mencolok yang dapat memancing aksi kejahatan” ucap Bripka Dentri Irawan.

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS

- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

- Ikuti Instagram Tribun Pontianak IG TRIBUN