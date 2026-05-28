Nasib 6 Penumpang Mobil Avanza Masuk Jurang di Jl Lintas Sekadau-Sintang Bagaimana?

AVANZA MASUK JURANG - Mobil Avanza masuk ke jurang di Jalan lintas Sekadau-Sintang, tepatnya di Desa Mungguk Km 6, Kabupaten Sekadau, Rabu, 27 Mei 2026. Kepala DPKP Sekadau, Eko Sulistyo memastikan seluruh penumpang selamat.

Ringkasan Berita: Kepala DPKP Sekadau, Eko Sulistyo mengungkap seluruh penumpang dalam peristiwa tersebut selamat.

Namun, seorang penumpang wanita mengalami luka memar pada bagian wajah akibat benturan saat kecelakaan terjadi.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Sebuah mobil Avanza masuk ke jurang di Jalan lintas Sekadau-Sintang, tepatnya di Desa Mungguk Km 6, Sekadau Hilir, Sekadau pada Selasa 26 Mei 2026 malam.

Mobil itu diketahui membawa total enam penumpang.

Bagaimana nasib mereka?

Nasib 6 Penumpang Mobil Masuk Jurang

Kepala DPKP Sekadau, Eko Sulistyo mengungkap seluruh penumpang dalam peristiwa tersebut selamat.

Namun, seorang penumpang wanita mengalami luka memar pada bagian wajah akibat benturan saat kecelakaan terjadi.

"Semua penumpang selamat, hanya satu perempuan mengalami memar di bagian muka," ujarnya saat dikonfirmasi pada Rabu 27 Mei 2026.

• Ini Penyebab Mobil Avanza 6 Penumpang Jatuh ke Jurang di Jl Lintas Sekadau-Sintang

Kronologi

Perjalanan rombongan dimulai sekitar pukul 16.00 WIB dari Pontianak dan diperkirakan tiba di wilayah Sekadau pada malam hari sebelum akhirnya mengalami kecelakaan.

Berdasarkan kronologis kejadian, mobil jenis Toyota Avanza itu berangkat dari Pontianak menuju Sintang pada Selasa sore sekitar pukul 16.00 WIB.

• Kecelakaan! Avanza Masuk Jurang di Sekadau Bawa 6 Penumpang Pontianak-Sintang

Setibanya di wilayah Kabupaten Sekadau sekitar pukul 23.00 WIB, sopir mengaku kendaraan tiba-tiba diduga hilang kendali hingga membanting setir ke bahu jalan sebelah kanan.

Namun karena kondisi di sekitar lokasi cukup gelap, pengemudi tidak menyadari adanya jurang kecil di sisi jalan sehingga kendaraan masuk ke dalam jurang.

Mendapat laporan tersebut, petugas DPKP Sekadau langsung menuju lokasi untuk melakukan proses evakuasi kendaraan bersama pihak terkait.

• Kronologi Mobil Avanza Masuk Jurang di Jl Lintas Sekadau-Sintang, Hilang Kendali di Jalur Gelap

Warga Kaget Dengar Benturan Keras Tengah Malam

Sementara itu, seorang warga setempat, Anyin mengaku sempat terkejut saat mendengar suara benturan keras dari arah jalan pada malam kejadian.

Saat itu, dirinya sedang memasak di belakang rumah ketika tiba-tiba terdengar suara seperti ada sesuatu yang menghantam.

"Saya sedang masak di belakang rumah malam itu, tiba-tiba terdengar suara benturan keras," ujarnya.