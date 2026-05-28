Kronologi Mobil Avanza Masuk Jurang di Jl Lintas Sekadau-Sintang, Hilang Kendali di Jalur Gelap

AVANZA MASUK JURANG - Petugas dan warga mengevakuasi mobil Toyota Avanza yang masuk ke jurang di Jalan lintas Sekadau-Sintang, tepatnya di Desa Mungguk Km 6, Kabupaten Sekadau, Rabu, 27 Mei 2026. Kepala DPKP Sekadau, Eko Sulistyo mengungkap kronologi detik-detik avanza itu terjun ke jurang.

Ringkasan Berita: Mereka sedang dalam perjalanan dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Sintang.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Kecelakaan tragis dialami mobil pribadi yang masuk ke jurang di Jalan lintas Sekadau-Sintang, tepatnya di Desa Mungguk Km 6 pada Selasa 26 Mei 2026 malam.

Kepala DPKP Sekadau, Eko Sulistyo mengungkap mobil tersebut membawa enam penumpang.

"Tim menerima laporan adanya kendaraan masuk ke jurang di kawasan Jalan Sekadau-Sintang wilayah Desa Mungguk Km 6," ujarnya saat dikonfirmasi pada Rabu 27 Mei 2026.

Kronologi

Perjalanan rombongan dimulai sekitar pukul 16.00 WIB dari Pontianak dan diperkirakan tiba di wilayah Sekadau pada malam hari sebelum akhirnya mengalami kecelakaan.

Berdasarkan kronologis kejadian, mobil jenis Toyota Avanza itu berangkat dari Pontianak menuju Sintang pada Selasa sore sekitar pukul 16.00 WIB.

Setibanya di wilayah Kabupaten Sekadau sekitar pukul 23.00 WIB, sopir mengaku kendaraan tiba-tiba diduga hilang kendali hingga membanting setir ke bahu jalan sebelah kanan.

Namun karena kondisi di sekitar lokasi cukup gelap, pengemudi tidak menyadari adanya jurang kecil di sisi jalan sehingga kendaraan masuk ke dalam jurang.

Mendapat laporan tersebut, petugas DPKP Sekadau langsung menuju lokasi untuk melakukan proses evakuasi kendaraan bersama pihak terkait.

Seluruh Penumpang Selamat

Eko menyebut seluruh penumpang dalam peristiwa tersebut selamat.

Namun, seorang penumpang wanita mengalami luka memar pada bagian wajah akibat benturan saat kecelakaan terjadi.

"Semua penumpang selamat, hanya satu perempuan mengalami memar di bagian muka," katanya.

Petugas Damkar kemudian melakukan proses evakuasi kendaraan yang masuk ke jurang tersebut.

Pada Rabu sekitar pukul 11.16 WIB, personel DPKP Sekadau berhasil menyelesaikan proses penarikan mobil dari dalam jurang.

Selain melakukan evakuasi, petugas juga mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati saat berkendara, terutama saat melintas pada malam hari di jalur yang minim penerangan.