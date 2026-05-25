Patroli Perintis Presisi Polres Singkawang Hadir Menjaga Rasa Aman Warga di Malam Hari

PATROLI PERINTIS - Personel Sat Samapta Polres Singkawang melaksanakan Patroli Perintis Presisi, Sabtu Malam hingga Minggu Pagi 24 Mei 2026. Kegiatan patroli dimulai sekira pukul 20.00 WIB hingga 08.00 WIB dengan menyasar sejumlah titik rawan dan pusat aktivitas masyarakat di wilayah Kota Singkawang.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Upaya menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

Kegiatan Patroli dipimpin oleh Aipda Jeffry Erikson Hutagaol bersama personel Sat Samapta dengan kekuatan tujuh personel.

Selama pelaksanaan patroli, personel bergerak menyusuri sejumlah ruas jalan utama di Kota Singkawang seperti Jalan Firdaus Rais, Jalan Yani, Jalan Alianyang, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, hingga Jalan Yos Sudarso.

Selain melakukan patroli mobile, personel juga menyambangi beberapa lokasi yang dinilai membutuhkan kehadiran polisi pada malam hari, di antaranya kawasan pemukiman warga di Jalan Kridasana, area TCM Jalan Firdaus, Traffic Light Jalan P. Diponegoro, serta Vihara Tri Dharma Bumi Raya di Jalan Niaga.

Kehadiran petugas di tengah masyarakat mendapat respons positif karena dinilai mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga yang masih beraktivitas pada malam hari.

Dalam kegiatan tersebut, personel Sat Samapta turut melaksanakan patroli dialogis dengan memberikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat.

Warga diingatkan untuk selalu waspada terhadap potensi tindak kejahatan serta segera melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan melalui Call Center 110 maupun layanan Perintis Presisi Polres Singkawang.

Petugas juga memberikan imbauan kepada para remaja dan muda-mudi yang masih berkumpul pada malam hingga dini hari agar selalu menjaga keselamatan diri dan menghindari tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Selain itu, personel melakukan tindakan kepolisian terhadap pelaku balap liar di sekitar Jalan P. Diponegoro guna mencegah terjadinya gangguan keamanan maupun kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya.

Melalui kegiatan Patroli Perintis Presisi ini, Polres Singkawang menunjukkan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Diharapkan, kehadiran patroli rutin pada malam hingga dini hari mampu menciptakan situasi Kota Singkawang yang aman, tertib, dan kondusif sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan rasa tenang dan nyaman.

