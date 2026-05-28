Polres Ketapang Serahkan 11 Ekor Sapi dan 3 Ekor Kambing Kurban di Momentum Idul Adha 1447 H

HEWAN KURBAN - Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris SH, SIK, MIK, CPHR, serahkan sapi kurban, Rabu 27 Mei 2026. Semoga hewan qurban yang diserahkan hari ini membawa keberkahan dan manfaat bagi masyarakat yang menerima

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG, Polda Kalbar – Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Ketapang melaksanakan kegiatan penyerahan Hewan Kurban berupa 11 ekor sapi dan 3 ekor kambing yang berlangsung di Lapangan Tembak Polres Ketapang, Rabu 27 Mei 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kapolres Ketapang Muhammad Harris, S.H., S.I.K., M.I.K., CPHR para Pejabat Utama (PJU) Polres Ketapang, panitia qurban, personel Polres Ketapang, serta sejumlah masyarakat yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan qurban tahun ini.

Dari total 11 ekor sapi yang diserahkan, 1 ekor sapi merupakan kurban pribadi Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris SH, SIK, MIK, CPHR, sementara sisanya berasal dari para PJU Polres Ketapang, pihak perusahaan, serta jamaah Masjid An-Nur Polres Ketapang. Sedangkan 3 ekor kambing berasal dari beberapa warga yang ikut berqurban bersama Polres Ketapang.

Dalam sambutannya, Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris menyampaikan bahwa momentum Idul Adha bukan hanya sebagai bentuk ibadah semata.

Namun juga menjadi sarana mempererat tali silaturahmi, meningkatkan kepedulian sosial, serta memperkuat kebersamaan antara Polri dengan masyarakat.

“Alhamdulillah pada tahun ini Polres Ketapang bersama para PJU, pihak perusahaan, jamaah Masjid An-Nur serta masyarakat dapat kembali melaksanakan ibadah Kurban. Semoga hewan qurban yang diserahkan hari ini membawa keberkahan dan manfaat bagi masyarakat yang menerima,” ujar Kapolres.

Kapolres juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung kegiatan qurban tersebut sehingga dapat berjalan dengan lancar dan penuh kebersamaan.

“Kami berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial ini terus terjaga. Momentum Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, serta pentingnya membantu sesama,” tambahnya.

Usai kegiatan penyerahan, panitia qurban langsung melakukan proses pendataan dan penyembelihan hewan qurban untuk selanjutnya daging qurban akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, personel, serta warga di sekitar lingkungan Polres Ketapang.

Kegiatan berlangsung dengan penuh khidmat, aman dan lancar serta mencerminkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial keluarga besar Polres Ketapang kepada masyarakat di momen Hari Raya Idul Adha tahun ini.

Sholat Idul Adha

Dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang melaksanakan ibadah Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Polres Ketapang melaksanakan kegiatan pengamanan ibadah Sholat Idul Adha di sejumlah masjid yang berada di wilayah hukum Polres Ketapang, Rabu 27 Mei 2026.

Pengamanan dilakukan oleh personel Polres Ketapang bersama jajaran Polsek yang disebar di berbagai titik masjid dan lokasi pelaksanaan Sholat Idul Adha guna memastikan seluruh rangkaian ibadah berjalan aman, tertib dan lancar.

Kapolres Ketapang Muhammad Harris, SH, SIK, MIK, CPHR menyampaikan bahwa pengamanan ini merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat agar umat muslim dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan nyaman.