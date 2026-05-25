Semangat Persaudaraan pada Peringatan Hari Pahlawan Nasional Kapitan Pattimura ke-209 di Singkawang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Peringatan Hari Pahlawan Nasional Kapitan Pattimura ke-209 Tahun 2026 berlangsung meriah di Kota Singkawang, Sabtu malam 23 Mei 2026.

Kegiatan yang mengusung tema “Katong Pererat Persaudaraan Di Tanah Perantauan Dalam Bingkai Singkawang Hebat” tersebut digelar di halaman Mess Daerah Kota Singkawang, Jalan Merdeka, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, dan dihadiri masyarakat lintas paguyuban serta tokoh daerah.

Acara dimulai sekitar pukul 19.00 WIB dengan nuansa kebersamaan yang kental. Momentum peringatan Kapitan Pattimura tidak hanya menjadi ajang mengenang perjuangan pahlawan nasional asal Maluku itu, tetapi juga mempererat tali persaudaraan masyarakat perantauan di Kota Singkawang yang dikenal sebagai daerah multikultural dan harmonis.

Sejumlah penampilan seni budaya turut memeriahkan kegiatan tersebut. Pertunjukan diawali dengan tarian dari Paguyuban Manado, dilanjutkan penampilan Majelis Seni Budaya Kota Singkawang, atraksi tradisional Bambu Gila, hingga tarian khas Maluku seperti Maku-Maku dan Wayase.

Suasana semakin semarak saat hiburan musik DJ Manado menghibur para pengunjung hingga malam hari.

Untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib, Polres Singkawang menerjunkan delapan personel pengamanan berdasarkan surat perintah Kapolres Singkawang tentang pengamanan peringatan Hari Pahlawan Pattimura.

Pengamanan dipimpin langsung oleh IPTU Rachmansyah selaku perwira pengendali ( Padal) di lapangan.

Rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 23.00 WIB dalam situasi aman, tertib, dan lancar.

Kehadiran berbagai elemen masyarakat dalam peringatan tersebut menjadi simbol kuatnya persatuan dan toleransi antarwarga di Kota Singkawang, sekaligus wujud penghormatan terhadap semangat perjuangan Kapitan Pattimura yang terus hidup di tengah masyarakat.

