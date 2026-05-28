Ini Penyebab Mobil Avanza 6 Penumpang Jatuh ke Jurang di Jl Lintas Sekadau-Sintang

AVANZA MASUK JURANG - Petugas dan warga mengevakuasi mobil Toyota Avanza yang masuk ke jurang di Jalan lintas Sekadau-Sintang, tepatnya di Desa Mungguk Km 6, Kabupaten Sekadau, Rabu, 27 Mei 2026. Kepala DPKP Sekadau, Eko Sulistyo mengungkap penyebab mobil Avanza itu masuk ke jurang.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Sekadau, Eko Sulistyo mengungkap penyebab mobil masuk jurang di Jalan lintas Sekadau-Sintang, tepatnya di Desa Mungguk Km 6 pada Selasa 26 Mei 2026 malam.

Mobil itu sebelumnya mengangkut enam penumpang termasuk sopir.

Mereka sedang dalam perjalanan dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Sintang.

"Tim menerima laporan adanya kendaraan masuk ke jurang di kawasan Jalan Sekadau-Sintang wilayah Desa Mungguk Km 6," ujarnya saat dikonfirmasi pada Rabu 27 Mei 2026..

Perjalanan rombongan dimulai sekitar pukul 16.00 WIB dari Pontianak dan diperkirakan tiba di wilayah Sekadau pada malam hari sebelum akhirnya mengalami kecelakaan.

Penyebab Mobil Masuk Jurang

Berdasarkan kronologis kejadian, mobil jenis Toyota Avanza itu berangkat dari Pontianak menuju Sintang pada Selasa sore sekitar pukul 16.00 WIB.

Setibanya di wilayah Kabupaten Sekadau sekitar pukul 23.00 WIB, sopir mengaku kendaraan tiba-tiba diduga hilang kendali hingga membanting setir ke bahu jalan sebelah kanan.

Namun karena kondisi di sekitar lokasi cukup gelap, pengemudi tidak menyadari adanya jurang kecil di sisi jalan sehingga kendaraan masuk ke dalam jurang.

Mendapat laporan tersebut, petugas DPKP Sekadau langsung menuju lokasi untuk melakukan proses evakuasi kendaraan bersama pihak terkait.

Sementara itu, seorang warga setempat, Anyin mengaku sempat terkejut saat mendengar suara benturan keras dari arah jalan pada malam kejadian.

Saat itu, dirinya sedang memasak di belakang rumah ketika tiba-tiba terdengar suara seperti ada sesuatu yang menghantam.

"Saya sedang masak di belakang rumah malam itu, tiba-tiba terdengar suara benturan keras," ujarnya.

Mendengar suara tersebut, Anyin langsung berlari keluar rumah untuk melihat sumber suara.

Sesampainya di lokasi, ia mendapati sebuah mobil sudah berada di dalam jurang di pinggir jalan.