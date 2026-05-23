Sat Lantas Polres Sanggau Tanamkan Budaya Tertib Lalu Lintas Lewat Program Police Go To School

LALU LINTAS - Polres Sanggau edukasi keselamatan berlalu lintas melalui kegiatan Police Go To School (PGTS) yang digelar di Aula SMPN 4 Sanggau, Jumat 22 Mei 2026 pagi. Kegiatan menjadi bagian dari upaya pembinaan dan penyuluhan kepada pelajar usia dini guna membangun budaya tertib berlalu lintas di lingkungan sekolah.

Ringkasan Berita: Mereka juga memahami arti warna lampu lalu lintas serta pentingnya mematuhi aturan demi keselamatan bersama di jalan raya.

Kegiatan Police Go To School yang dilaksanakan Sat Lantas Polres Sanggau itu diharapkan dapat terus berlanjut secara berkesinambungan di berbagai sekolah lainnya.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Satuan Lalu Lintas Polres Sanggau kembali menggencarkan edukasi keselamatan berlalu lintas melalui kegiatan Police Go To School (PGTS) yang digelar di Aula SMPN 4 Sanggau, Jumat 22 Mei 2026 pagi.

Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan dan penyuluhan kepada pelajar usia dini guna membangun budaya tertib berlalu lintas di lingkungan sekolah.

Kegiatan edukatif tersebut dilaksanakan oleh personel Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Sat Lantas Polres Sanggau yang dipimpin langsung oleh Bripka Restyo Aji bersama anggota.

Dalam kegiatan itu, para pelajar diberikan pemahaman mengenai etika berkendara, tata tertib berlalu lintas, hingga pengenalan dasar terhadap rambu-rambu lalu lintas.

Materi yang disampaikan meliputi pentingnya mematuhi aturan di jalan raya, memahami fungsi lampu lalu lintas, mengenali rambu peringatan dan larangan, serta menanamkan sikap disiplin sejak usia sekolah.

Penyampaian materi dilakukan secara interaktif sehingga para pelajar tampak antusias mengikuti setiap sesi edukasi yang diberikan.

Selain memberikan pemahaman terkait keselamatan berlalu lintas, personel Sat Lantas juga memperkenalkan tugas dan fungsi Kepolisian kepada para siswa.

Para pelajar diajak memahami bahwa kehadiran polisi tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban.

Melalui kegiatan tersebut, suasana keakraban antara polisi dan pelajar terlihat terjalin dengan baik.

Para siswa tampak aktif bertanya dan berdiskusi mengenai aturan lalu lintas maupun tugas kepolisian dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan humanis yang dilakukan personel Sat Lantas dinilai efektif dalam membangun rasa percaya diri dan menghilangkan rasa takut anak-anak terhadap aparat kepolisian.

Kasat Lantas Polres Sanggau, Iptu Andiet Tri Hatmojo SH, mengatakan bahwa program Police Go To School merupakan langkah preventif untuk menanamkan kesadaran berlalu lintas sejak dini kepada generasi muda.

Menurutnya, pendidikan keselamatan lalu lintas perlu dimulai dari lingkungan sekolah agar tertanam menjadi budaya positif di masa depan.

“Melalui kegiatan Police Go To School ini, kami ingin membentuk karakter pelajar yang disiplin, tertib, dan memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas. Edukasi sejak usia dini menjadi pondasi penting agar para pelajar tumbuh menjadi generasi yang sadar hukum dan mampu menjadi pelopor keselamatan di jalan raya,” ungkapnya.

• Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Singkawang Resmi Dibuka

Iptu Andiet menambahkan, pihaknya juga terus mendorong keterlibatan sekolah dan orang tua dalam memberikan pengawasan serta pembinaan kepada anak-anak terkait keselamatan berkendara.