Harga Daging Sapi di Landak Masih Rp180 Ribu per Kilogram, Pemda Berharap Turun Usai Idul Adha

PEDAGANG SAPI - Pedagang Daging Sapi saat berjualan melayani pembeli di Pasar Rakyat Ngabang, Kabupaten Landak belum lama ini. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Landak, Gusti Agus Kurniawan mengatakan belum adanya penurunan harga dipengaruhi stok sapi yang masih berasal dari pasokan saat Idul Fitri.

Ringkasan Berita: Harga daging sapi di Pasar Rakyat Ngabang, Kabupaten Landak, masih bertahan di angka Rp180 ribu per kilogram sejak Lebaran Idul Fitri.

Pemerintah Kabupaten Landak menyebut tingginya harga dipengaruhi stok sapi lama dan pasokan ternak yang didatangkan dari Sampang, Madura.

Pemda berharap harga daging sapi dapat turun dan kembali stabil setelah Hari Raya Idul Adha.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Harga daging sapi di Pasar Rakyat Ngabang, Kabupaten Landak, masih bertahan tinggi di angka Rp180 ribu per kilogram sejak Lebaran Idul Fitri hingga saat ini.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Landak menjelang Hari Raya Idul Adha, terutama karena kebutuhan masyarakat terhadap daging sapi diperkirakan meningkat.

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Landak, Gusti Agus Kurniawan mengatakan belum adanya penurunan harga dipengaruhi stok sapi yang masih berasal dari pasokan saat Idul Fitri.

“Untuk daging sapi memang dari Lebaran Idul Fitri kemarin belum ada penurunan, jadi memang harga tetap Rp180 ribu sampai saat sekarang,” ujarnya belum lama ini.

Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah daerah di Pasar Rakyat Ngabang, para pedagang masih mempertahankan harga karena biaya pengadaan sapi sebelumnya cukup tinggi.

“Hasil pantauan kami di pasar memang alasan mereka itu stok sapi Idulfitri kemarin itu masih begitu. Jadi harga itu belum turun, mudah-mudahan nanti setelah Idul Adha bisa turun,” katanya.

Ia menjelaskan sebagian besar pasokan sapi di Kabupaten Landak didatangkan dari luar daerah, terutama dari Sampang, Madura.

Kondisi itu turut memengaruhi harga jual daging sapi di tingkat pasar.

“Jadi memang kemarin sapi itu didatangkan dari luar, dari Sampang, Madura,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Landak berharap harga daging sapi dapat kembali stabil setelah momentum Idul Adha berakhir dan pasokan ternak kembali normal.

