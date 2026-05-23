Bumi Intan Kabupaten Landak, Wilayah Tanpa Garis Pantai

Ringkasan Berita: Berdasarkan data administrasi terbaru, Kabupaten Landak terbagi ke dalam 13 kecamatan dan menaungi total 156 desa (tanpa kelurahan).

Kabupaten Landak memiliki karakteristik geografis yang sangat unik dan membedakannya dari mayoritas kabupaten lain di Kalimantan Barat

Secara keseluruhan, wilayah yang dikenal dengan julukan "Bumi Intan" ini memiliki luas daratan mencapai 9.909,10 km persegi.

Wilayah Landlocked (Tanpa Garis Pantai), berbeda dengan wilayah tetangganya seperti Mempawah atau Kubu Raya, Kabupaten Landak adalah wilayah landlocked, artinya seluruh batas wilayahnya dikelilingi oleh daratan kabupaten lain dan tidak memiliki akses langsung ke wilayah laut atau pantai.

Berikut adalah rincian pembagian administrasi per kecamatan beserta jumlah desanya merujuk pada dokumen buku rekor data BPS terbaru:

1. Kecamatan Ngabang (Ibu Kota Kabupaten)

Pusat pemerintahan, ekonomi, dan peradaban di Kabupaten Landak dengan wilayah terluas.

Daftar Desa (19 Desa): Amboyo Inti, Amboyo Utara, Amgarawan, Antan Rayan, Hilir Kantor, Hilir Tengah, Mungguk, Muun, Ngabang, Pak Mayam, Pal Songo, Penyahu Danau, Raja, Rasan, Sebandut, Sebohe, Temiang Sawi, Tebedak, Tugasan.

2. Kecamatan Sengah Temila

Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak kedua yang berada di jalur perlintasan utama antar-kabupaten.

Daftar Desa (14 Desa): Andeng, Aur Sampuk, Banying, Gombang, Keramil, Pahauman, Paloan, Rabak, Saham, Senakin, Setahang, Sidas, Tonang, Paloan.

3. Kecamatan Menjalin

Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mempawah.

Daftar Desa (8 Desa): Lamoanak, Menjalin, Nangka, Reas, Raba, Sepahat, Sungai Laki, Tempoak.

4. Kecamatan Mandor

Wilayah yang sarat akan nilai sejarah dan situs cagar budaya nasional di Kalimantan Barat.

Daftar Desa (17 Desa): Salatiga, Mandor, Bebatung, Kayu Tanam, Keriam, Mengkoka, Ngarak, Pongok, Sebadu, Sekilap, Selutung, Simpang Kasturi, Sum Sum, Kumpang, Sungai Segak, Taratn, Kasturi.

5. Kecamatan Mempawah Hulu

Kawasan perbukitan subur yang berbatasan dengan wilayah hulu Kabupaten Mempawah.

Daftar Desa (17 Desa): Ansolg, Bilayuk, Caet, Garu, Karangan, Mentonyek, Pahokng, Parbati, Salumang, Sampuro, Seledok, Tiang Tanjung, Tunang, Suka Maju, Sabaka, Parigi, Sailo.

6. Kecamatan Menyuke