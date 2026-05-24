BPS Landak Jamin Kerahasiaan Data Warga Saat Sensus Ekonomi 2026

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Landak Fahmi Ali Hasyim Juliansyah mengatakan, masyarakat diharapkan dapat terbuka saat petugas melakukan pendataan di lapangan.

BPS memastikan seluruh data yang diberikan warga dijaga kerahasiaannya dan tidak akan disalahgunakan. Seperti diketahui, dalam waktu dekat petugas akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026.

Menurutnya, informasi yang diberikan warga akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan dan pembangunan daerah.

"Kami berharap masyarakat bisa terbuka, tidak usah takut dengan petugas kami. Karena kami hanya mengumpulkan informasi dan informasi ini sifatnya rahasia,” ujarnya pada Jumat 22 Msi 2026.

Fahmi menjelaskan, saat ini sistem pendataan juga sudah dilakukan secara digital menggunakan aplikasi, sehingga data yang diinput petugas langsung terkirim ke server pusat dan tidak lagi menggunakan kuesioner berbasis kertas.

Menurutnya, sistem tersebut membuat data lebih aman karena tidak dapat diintervensi oleh pihak lain di luar petugas dan penanggung jawab resmi BPS.

“Salah satu bukti kerahasiaan yang kita jaga adalah sekarang ini kita tidak lagi mendata menggunakan kuesioner paper, tapi sudah menggunakan aplikasi. Jadi data yang diinput bisa langsung dikirim ke server,” katanya.

Ia menambahkan, keterbukaan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Landak.

Karena itu, Fahmi berharap masyarakat dapat memberikan informasi secara jujur kepada petugas saat pendataan berlangsung.

“Berikan informasi sejujur-jujurnya. Karena informasi yang diberikan masyarakat akan untuk perencanaan pembangunan, khususnya di wilayah Kabupaten Landak,” pungkasnya.

