Daftar Lokasi Sholat Idul Adha 2026 di Kayong Utara Hari Ini 27 Mei Lengkap Waktu Pelaksanaan

Daftar Lokasi Sholat Idul Adha 2026 di Kayong Utara, Rabu 27 Mei 2026.

Ringkasan Berita: Hari Raya Kurban tahun ini jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026 (10 Zulhijjah 1447 H), dengan waktu pelaksanaan sekitar 06.30–07.00 WIB.

Ribuan jamaah diperkirakan akan memadati masjid dan lapangan besar di berbagai kecamatan, mulai dari Sukadana hingga Seponti.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Pemerintah Kabupaten Kayong Utara bersama Kemenag telah menyiapkan sejumlah lokasi utama untuk pelaksanaan Sholat Idul Adha 2026.

Sholat Idul Adha menjadi momen sakral yang tidak hanya meneguhkan ketaatan kepada Allah SWT, tetapi juga mempererat ukhuwah Islamiyah melalui kebersamaan jamaah.

Di Kayong Utara, lokasi sholat tersebar di pusat kota, pesisir, hingga pedalaman, sehingga masyarakat dapat memilih tempat terdekat untuk beribadah.

Setelah sholat dua rakaat dan khutbah Id, kegiatan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban di masjid maupun lapangan yang telah ditunjuk.

Daftar Lokasi Sholat Idul Adha 2026 di Kayong Utara

Masjid Agung Sukadana – pusat jamaah terbesar di ibu kota kabupaten.

Lapangan Sepak Bola Sukadana – lokasi terbuka untuk ribuan jamaah.

Masjid Jami’ Teluk Batang – ikon religius kawasan Teluk Batang.

Masjid Agung Al-Qudsy Sukadana - Salah satu masjid terbesar di Sukadana

Masjid Nurul Huda Pulau Maya – masjid besar di kawasan kepulauan.

Lapangan Desa Pangkalan Buton – lokasi sholat Id di pedalaman.

Masjid Al-Muhajirin Simpang Hilir – pusat jamaah di wilayah Simpang Hilir.

Lapangan Desa Riam Berasap Jaya – lokasi sholat Id di pedalaman hutan.

Masjid Baiturrahman Seponti – masjid utama kawasan Seponti.