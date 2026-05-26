Polres Singkawang Latihan Sispam Mako, Tingkatkan Kesiapsiagaan Personel Hadapi Situasi Kontinjensi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan personel menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan di lingkungan markas komando, Polres Singkawang melaksanakan latihan dan simulasi Sistem Pengamanan Mako (Sispam Mako) pada Senin 25 Mei 2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di lingkungan Mapolres Singkawang, Jalan Firdaus H. Rais II No. 98, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat.

Latihan Sispam Mako ini melibatkan ratusan personel yang ditempatkan pada sejumlah titik strategis di area Mapolres Singkawang.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk melatih kesiapan, kekompakan, serta pola tindak personel dalam menghadapi kemungkinan terjadinya situasi darurat maupun aksi anarkis yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan mako.

Pada pelaksanaan simulasi, personel dibagi sesuai ploting tugas masing-masing. Di bagian depan Mapolres, mulai dari rumah dinas Kapolres hingga rumah dinas Wakapolres, ditempatkan personel dari tim negosiator Polwan, Dalmas awal, Dalmas lanjut, pengamanan halaman mako, hingga personel pengaturan lalu lintas.

Selain itu, pengamanan juga diperkuat di sisi kanan, sisi kiri, dan belakang Mapolres guna memastikan seluruh area dalam kondisi aman dan terkendali.

Tidak hanya itu, pengamanan khusus juga difokuskan pada objek vital di lingkungan Mapolres, seperti ruang tahanan, gudang senjata, dan gedung pelayanan SPKT.

Tim kesehatan turut disiagakan selama kegiatan berlangsung guna mengantisipasi apabila terjadi keadaan darurat maupun personel yang membutuhkan penanganan medis saat simulasi berlangsung.

Melalui latihan ini, Polres Singkawang berupaya membangun kesiapan personel dalam menghadapi berbagai potensi ancaman, termasuk aksi kerusuhan ataupun gangguan keamanan yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Dengan latihan yang rutin dan terukur, diharapkan seluruh personel memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing saat menghadapi situasi kontinjensi di lapangan.

Kegiatan latihan Sispam Mako berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Polres Singkawang menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan profesionalisme personel dalam menjaga keamanan mako serta memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui kesiapsiagaan yang optimal.

