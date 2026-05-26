Tersangka Perempuan Terancam Hukuman Mati, Polisi Musnahkan 1 Kilogram Sabu di Singkawang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Polres Singkawang memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat satu kilogram, Senin 25 Mei 2026.

Barang bukti tersebut diamankan dari seorang tersangka perempuan berinisial F yang ditangkap saat diduga hendak melakukan transaksi narkotika di Kota Singkawang.

Wakapolres Singkawang, Riko Syafutra, mengatakan penangkapan dilakukan pada Senin 11 Mei 2026 sekitar pukul 01.10 WIB di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat.

“Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka berinisial F di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang,” ujarnya.

Saat diamankan, tersangka diketahui baru turun dari sepeda motor yang digunakannya.

Polisi kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan satu bungkus plastik warna hijau bertuliskan “WIN 99” yang diduga berisi narkotika jenis sabu.

Barang bukti tersebut dibungkus menggunakan kantong plastik hitam dan ditemukan tergantung di sepeda motor milik tersangka.

Selain sabu, polisi juga mengamankan barang bukti lain berupa satu unit telepon genggam merek Vivo berwarna biru.

Setelah penangkapan, tersangka beserta seluruh barang bukti langsung dibawa ke Polres Singkawang untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman berat sesuai Undang-Undang Narkotika, mulai dari pidana penjara minimal enam tahun hingga maksimal 20 tahun, penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati.

Sementara itu, barang bukti sabu seberat satu kilogram tersebut dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam cairan racun rumput.

Berantas Narkoba

Upaya pemberantasan peredaran narkotika terus menunjukkan hasil nyata, dengan terungkapnya sejumlah kasus.

Rangkaian melalui rangkaian Operasi Pekat Kapuas 2026 di wilayah Kota Singkawang.

Sebelumnya, dua pelaku berinisial G.F. (29) dan A.B. (38) berhasil diamankan dalam pengungkapan kasus pada 5 Mei 2026.

Dari hasil pengembangan, petugas kembali bergerak cepat dan pada Rabu dini hari, 6 Mei 2026, berhasil mengamankan dua pelaku lainnya berinisial S.A. (39) dan I.M. (37) di wilayah Singkawang Barat.