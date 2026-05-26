Profil Dr Nelly Mujahidah Aktif di KKSS Siap Jadi Rektor, Target IAIN Pontianak Jadi Universitas

PEMILIHAN REKTOR - Dr Nelly Mujahidah Siap Maju Calon Rektor IAIN Pontianak, Targetkan Transformasi Jadi Universitas.

Ringkasan Berita: Dr. Nelly Mujahidah resmi menyatakan maju sebagai calon Rektor IAIN Pontianak dengan membawa visi besar mendorong transformasi IAIN Pontianak menjadi universitas negeri Islam pertama di Kalimantan Barat.

Nelly menargetkan penguatan kualitas kampus melalui peningkatan kerja sama internasional, pembangunan Kampus II, dukungan beasiswa dan asrama mahasiswa, serta penguatan nilai integritas, profesionalitas, dan kearifan lokal.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Dosen senior IAIN Pontianak, Dr. Nelly Mujahidah, menyatakan kesiapan dirinya maju sebagai calon Rektor IAIN Pontianak.

Dengan pengalaman panjang di dunia akademik dan organisasi, ia membawa visi besar mendorong transformasi IAIN Pontianak menjadi universitas negeri Islam pertama di Kalimantan Barat.

Dr. Nelly Mujahidah lahir di Pontianak pada 2 Februari 1974. Ia menempuh pendidikan S1 Pendidikan Bahasa Arab di STAIN Pontianak pada 1998 dan S1 Teknik Elektro di Universitas Tanjungpura Pontianak pada 1999.

Selanjutnya, ia menyelesaikan pendidikan S2 Pendidikan Islam di IAIN Walisongo Semarang pada 2006 dan meraih gelar doktor bidang Pengembangan Kurikulum di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung pada 2022.

“Saya pendaftar pertama dalam proses penjaringan ini. Persyaratannya tidak terlalu rumit, yang penting kepangkatan memenuhi, memiliki pengalaman manajerial, sehat, dan bebas dari kasus hukum,” ujarnya.

Nelly menjelaskan, pengalaman manajerialnya telah terpenuhi karena pernah menjabat Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab selama dua periode, sejak kampus masih berstatus STAIN hingga berubah menjadi IAIN Pontianak.

Ia juga memiliki perjalanan akademik yang cukup unik karena mengantongi dua gelar sarjana.

Setelah menyelesaikan kuliah di Fakultas Tarbiyah Jurusan Bahasa Arab pada 1998, ia melanjutkan pendidikan di Fakultas Teknik dan lulus pada 1999.

“Tahun 2000 saya sudah menjadi dosen PNS di Fakultas Tarbiyah STAIN Pontianak. Waktu itu masih memungkinkan lulusan S1 menjadi dosen,” katanya.

Selain aktif di dunia akademik, Nelly juga terlibat dalam berbagai organisasi perempuan dan sosial kemasyarakatan.

Saat ini ia tercatat sebagai pengurus Perempuan ICMI Kalbar, Pengurus Darud Dakwah Wal Irsyad Indonesia, serta Pengurus Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan.

Di lingkungan kampus, ia juga pernah aktif di Pusat Studi Wanita atau Pusat Studi Gender dan Anak dengan fokus pada pemberdayaan perempuan.

Menurut Nelly, keputusannya maju sebagai calon rektor didorong oleh panggilan moral dan keinginan untuk berkontribusi bagi kemajuan kampus yang telah menjadi bagian hidupnya sejak kecil.

“Saya besar di lingkungan IAIN. Bahkan bapak saya pensiunan IAIN. Jadi ada panggilan hati untuk melanjutkan kontribusi dan membawa kampus ini menjadi lebih baik,” ungkapnya.

Ia menegaskan, salah satu target utama apabila dipercaya memimpin adalah mempercepat transformasi IAIN Pontianak menjadi universitas.