Syiar Islam Menggema di Sanggau, PHBI Gelar Pawai Takbir di Halaman Kantor Bupati

MERIAHKAN IDUL ADHA - Rapat PHBI bersama Dinas dan Instansi terkait serta ormas islam dalam rangka pawai takbir menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kantor Bupati Sanggau, Kalimantan Barat, kemarin.

Ringkasan Berita: PHBI Kabupaten Sanggau akan menggelar tiga kegiatan utama menyambut Idul Adha 1447 Hijriah, yakni pawai takbir kendaraan roda empat pada 26 Mei 2026, salat Idul Adha pada 27 Mei 2026, dan festival pawai takbir berjalan kaki pada 30 Mei 2026.

Seluruh rangkaian kegiatan dipusatkan di halaman Kantor Bupati Sanggau sebagai bagian dari syiar Islam dan tradisi masyarakat Muslim dalam memeriahkan Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Sanggau.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Sanggau menyiapkan sejumlah kegiatan meriah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Mulai dari pawai takbir kendaraan, pelaksanaan salat Idul Adha, hingga festival pawai takbir berjalan kaki akan digelar untuk memeriahkan syiar Islam di Kabupaten Sanggau.

Ketua Umum PHBI Kabupaten Sanggau, Akhmad Saukani, mengatakan terdapat tiga agenda utama yang akan dilaksanakan menjelang dan saat Hari Raya Idul Adha.

Baca juga: Daftar Penginapan di Kecamatan Jangkang Sanggau Lengkap dengan Alamatnya

Kegiatan pertama adalah pawai takbir berkendaraan roda empat yang akan digelar pada Selasa 26 Mei 2026 pukul 19.30 WIB di halaman Kantor Bupati Sanggau.

“Pertama adalah pawai takbir berkendaraan roda empat yang akan dilaksanakan pada Selasa 26 Mei 2026 pukul 19.30 WIB di halaman Kantor Bupati Sanggau,” ujarnya saat diwawancarai Tribun Pontianak, Minggu 24 Mei 2026.

Menurut Saukani, malam takbir kembali digelar sebagai bagian dari tradisi masyarakat Muslim sekaligus bentuk syiar Islam dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Selain itu, PHBI juga akan menggelar salat Idul Adha pada Rabu 27 Mei 2026 di halaman Kantor Bupati Sanggau.

Baca juga: Humas Polres Sanggau Ajak Media dan Konten Kreator Sajikan Informasi Berimbang

Dalam pelaksanaan salat Id tersebut, Muhammad Althof Samdya Adabi Rohman akan bertindak sebagai imam, sementara khutbah Idul Adha akan disampaikan oleh Drs Aswin Khatib M.Si.

“Untuk salat Idul Adha, bertindak selaku Imam Muhammad Althof Samdya Adabi Rohman dan Khatib Drs Aswin Khatib M.Si,” jelasnya.

Tak hanya itu, kemeriahan Idul Adha di Sanggau juga akan dilanjutkan dengan festival pawai takbir berjalan kaki yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 30 Mei 2026 pukul 07.00 WIB.

Festival tersebut akan mengambil rute start dan finish di halaman Kantor Bupati Sanggau.

PHBI mengundang pengurus masjid dan surau, kelompok majelis taklim, organisasi masyarakat Islam, hingga masyarakat umum untuk ikut memeriahkan kegiatan tersebut.

“Untuk festival pawai takbir ini kita undang pengurus masjid dan surau, kelompok majelis taklim, ormas Islam dan lain sebagainya,” pungkasnya.

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS

- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

- Ikuti Instagram Tribun Pontianak IG TRIBUN