Ayah Wesley Bocah SMP Singkawang Ungkap Kondisi Anaknya Usai Pulang dari RS

PENGANIAYAAN WESLEY SINGKAWANG - Kondisi seorang bocah bernama Wesley (12) yang kini dirawat di Rumah Sakit Abdul Aziz Kota Singkawang, pada Jumat 22 Mei 2026. Sang ayah mengungkap kondisi Wesley usai pulang dari RS.

Ringkasan Berita: Andi menyebut akibat hantaman keras ke kepalanya, salah satu bagian saraf kakinya tak bisa bergerak/

"Kondisi Wesley sehat, kakinya masih belum bisa digerakan," katanya saat dihubungi TribunPontianak.co.id, pada Senin 25 Mei 2026.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Ayah siswa SMPN di Kota Singkawang Wesley (12), Andi mengungkap kondisi sang anak usai diperbolehkan pulang dari RS Abdul Azis Singkawang pada Sabtu 23 Mei 2026.

Andi menyebut akibat hantaman keras ke kepalanya, salah satu bagian saraf kakinya tak bisa bergerak/

"Kondisi Wesley sehat, kakinya masih belum bisa digerakan," katanya saat dihubungi TribunPontianak.co.id, pada Senin 25 Mei 2026.

Ia menuturkan kondisi kaki korban masih belum menunjukkan tanda-tanda untuk pulih.

Bahkan dia bilang, korban harus dibantu berdiri.

"Belum bisa digerakan dan masih butuh bantu untuk berdiri," ucapnya.

Beruntungnya untuk makan, ayah korban mengaku korban tidak merasa kesulitan.

Sedangkan masuk sekolah, Ayah korban belum dapat memastikan kapan anaknya bisa bersekolah.

"Masih belum tau dan belum bisa dipastikan Wesley bisa masuk sekolah. Mau lihat dulu kondisi anakku," ungkapnya.

• Alasan Pelaku Penganiayaan Brutal ke Wesley Siswa SMP di Singkawang Tidak Ditahan

Kronologi Lengkap

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Singkawang, Ipda Wijaya Rahmadinata, menyampaikan dari hasil pemeriksaan kronologi kejadian bermula dari perkelahian antara pelaku dan korban yang terjadi pada bulan April lalu.

"Dalam perkelahian tersebut, pelaku mengalami patah tulang tangan. Dari situlah muncul rasa dendam dari pelaku," katanya saat ditemui TribunPontianak.co.id di Mapolres Singkawang pada Sabtu 23 Mei 2026 malam.

Kemudian pada 15 Mei, pelaku merencanakan penganiayaan terhadap korban dengan membawa palu atau tukul yang disembunyikan di dalam sweter.

"Palu tersebut dibawa langsung dari rumah dan memang dipersiapkan untuk memukul korban," ungkapnya.

Bahkan aksi nekat itu pun dilakukan pelaku seorang diri.

"Pelaku memukul kepala korban menggunakan palu sebanyak satu kali," jelas Kanit.