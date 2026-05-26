Viral Bocah SMP di Singkawang Pukul Teman Pakai Palu, Kuasa Hukum Upayakan Diversi

JALANI PERAWATAN - Seorang bocah 12 tahun terbaring lemah usai diduga menjadi korban penganiayaan menggunakan palu oleh seorang remaja sebayanya. Kuasa hukum korban, Charlie Novel, mengatakan pihaknya mengupayakan langkah mediasi sebagai bagian dari mekanisme restorative justice atau diversi karena pelaku maupun korban masih sama-sama berstatus anak di bawah umur.

Ringkasan Berita: Kasus penganiayaan antar remaja di Kota Singkawang yang viral setelah seorang siswa SMP dipukul menggunakan palu hingga mengalami cedera serius kini memasuki proses hukum dengan pendekatan keadilan restoratif atau diversi.

Kuasa hukum korban, Charlie Novel, menyebut mediasi akan diupayakan terlebih dahulu mengingat pelaku dan korban sama-sama masih di bawah umur.

Meski begitu, proses hukum tetap berjalan agar ada efek jera.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Kasus penganiayaan yang melibatkan dua pelajar SMP di Kota Singkawang menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial.

Peristiwa tersebut menyebabkan seorang bocah berusia 12 tahun mengalami luka berat di bagian kepala usai dipukul menggunakan palu oleh temannya sendiri.

Korban bernama Wesley kini telah diperbolehkan pulang dari rumah sakit setelah menjalani perawatan intensif selama beberapa hari.

Meski kondisinya mulai membaik dan sudah bisa berkomunikasi, korban masih mengalami kelumpuhan pada salah satu kakinya akibat cedera serius yang dialaminya.

Kuasa Hukum Upayakan Diversi dan Mediasi

Kuasa hukum korban, Charlie Novel, mengatakan pihaknya mengupayakan langkah mediasi sebagai bagian dari mekanisme restorative justice atau diversi karena pelaku maupun korban masih sama-sama berstatus anak di bawah umur.

“Mengingat baik pelaku maupun korban masih sama-sama anak-anak, tentu jangan sampai mengesampingkan kepentingan dan perlindungan terhadap anak,” katanya, Senin 25 Mei 2026.

Ia menjelaskan, upaya mediasi akan didahulukan sebelum proses hukum berjalan lebih jauh.

"Karena itu, kami kemungkinan akan mencoba mengupayakan mediasi terlebih dahulu," ucapnya.

• Ayah Wesley Bocah SMP Singkawang Ungkap Kondisi Anaknya Usai Pulang dari RS

"Nanti seperti apa hasil mediasinya akan kita lihat ke depannya. Namun demikian, proses hukum yang ada juga tidak boleh dikesampingkan agar tetap ada efek jera," tambahnya.

Lanjutnya, mengungkap untuk kondisi korban saat ini, sudah mulai membaik dan sudah bisa berkomunikasi.

"Meski demikian, kondisinya memang masih jauh dari kata sehat sepenuhnya," ungkapnya.

Kronologi Dipicu Emosi Saat Bermain Game

Mengenai motif, berdasarkan keterangan orang tua korban, peristiwa bermula saat keduanya bermain game online.

"Namanya juga anak-anak, saat bermain game mungkin terjadi emosi atau saling bercanda yang berlebihan," katanya.

Nobel menambahkan karena diduga pelaku tidak senang dengan adanya kontak fisik saat bermain game tersebut, sehingga memicu terjadinya peristiwa tersebut. "Terjadilah insiden ini, yang tidak diinginkan antara pelaku dan korban," pungkasnya.

Kondisi Korban Mulai Membaik

Sementara itu, Andi ayah korban pemukulan antar remaja, Wesley (12) siswa SMP Kota Singkawang, mengatakan saat ini korban kondisinya berangsur baik. Andi mengatakan pada Sabtu lalu, anaknya sudah boleh pulang dari rumah sakit.