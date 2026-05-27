Idul Adha 2026
Bupati Satono Bersama Forkopimda Sambas Salat Idul Adha di Masjid Mumtaz
Bupati Sambas Satono bersama Wakil Bupati Sambas Heroaldi Djuhardi Alwi melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Mumtaz Haji Satono
Penulis: Imam Maksum | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Bupati Sambas Satono bersama Wakil Bupati Sambas Heroaldi Djuhardi Alwi melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Mumtaz Haji Satono, Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Rabu 27 Mei 2026.
Salat Idul Adha juga digelar bersama masyarakat dan jajaran Forkopimda Kabupaten Sambas. Hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Fery Madagaskar serta sejumlah pimpinan perangkat daerah
Bupati Sambas Satono dan Forkopimda Sambas turut berbaur bersama masyarakat dalam pelaksanaan ibadah hari raya kurban tersebut.
Suasana khidmat berlangsung penuh kebersamaan.
Bupati Satono mengatakan, kehadiran pimpinan daerah bersama unsur Forkopimda di tengah masyarakat menjadi simbol kuatnya kebersamaan serta semangat persatuan dalam momentum Idul Adha.
"Jamaah Salat Idul Adha yang hadir mengikuti rangkaian ibadah dengan penuh kekhusyukan dan tertib sejak pagi hari," ungkapnya.
Bupati Sambas Satono mengatakan, bahwa Idul Adha merupakan momentum untuk memperkuat nilai keikhlasan dan kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat.
“Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan pentingnya berbagi kepada sesama. Semangat inilah yang harus terus kita jaga dalam membangun kebersamaan dan memperkuat persaudaraan di Kabupaten Sambas,” ujarnya.
Menurutnya, nilai-nilai kebersamaan yang hadir dalam momentum hari raya kurban menjadi kekuatan penting dalam mendukung terwujudnya Sambas yang harmonis, religius, serta berkah berkemajuan.
Tata Cara Salat Idul Adha
Salat Idul Adha dilaksanakan sebanyak 2 rakaat dan hukumnya sunnah muakkad (sangat dianjurkan) bagi umat Islam.
Sebelum Salat Idul Adha
Beberapa amalan sunnah sebelum berangkat salat Idul Adha:
- Mandi dan membersihkan diri
- Memakai pakaian terbaik dan rapi
- Menggunakan wewangian secukupnya
- Bertakbir sejak malam Idul Adha hingga salat dimulai
- Berangkat lebih awal ke masjid atau lapangan
- Dianjurkan tidak makan terlebih dahulu sebelum salat Idul Adha
Rakaat Pertama
- Niat salat Idul Adha
- Takbiratul ihram
- Membaca doa iftitah
- Takbir tambahan sebanyak 7 kali
- Membaca Surah Al-Fatihah
- Membaca surah pendek dalam Al-Qur’an
- Rukuk
- I’tidal
- Sujud pertama
- Duduk di antara dua sujud
- Sujud kedua
- Berdiri untuk rakaat kedua
Rakaat Kedua
- Takbir tambahan sebanyak 5 kali
- Membaca Surah Al-Fatihah
- Membaca surah pendek
- Rukuk
- I’tidal
- Sujud pertama
- Duduk di antara dua sujud
- Sujud kedua
- Tasyahud akhir
- Salam. (*)
