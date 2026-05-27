Bupati Satono Bersama Forkopimda Sambas Salat Idul Adha di Masjid Mumtaz

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Bupati Sambas Satono bersama Wakil Bupati Sambas Heroaldi Djuhardi Alwi melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Mumtaz Haji Satono, Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Rabu 27 Mei 2026.

Salat Idul Adha juga digelar bersama masyarakat dan jajaran Forkopimda Kabupaten Sambas. Hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Fery Madagaskar serta sejumlah pimpinan perangkat daerah

Bupati Sambas Satono dan Forkopimda Sambas turut berbaur bersama masyarakat dalam pelaksanaan ibadah hari raya kurban tersebut.

Suasana khidmat berlangsung penuh kebersamaan.

Bupati Satono mengatakan, kehadiran pimpinan daerah bersama unsur Forkopimda di tengah masyarakat menjadi simbol kuatnya kebersamaan serta semangat persatuan dalam momentum Idul Adha.

"Jamaah Salat Idul Adha yang hadir mengikuti rangkaian ibadah dengan penuh kekhusyukan dan tertib sejak pagi hari," ungkapnya.

Bupati Sambas Satono mengatakan, bahwa Idul Adha merupakan momentum untuk memperkuat nilai keikhlasan dan kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat.

“Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan pentingnya berbagi kepada sesama. Semangat inilah yang harus terus kita jaga dalam membangun kebersamaan dan memperkuat persaudaraan di Kabupaten Sambas,” ujarnya.

Menurutnya, nilai-nilai kebersamaan yang hadir dalam momentum hari raya kurban menjadi kekuatan penting dalam mendukung terwujudnya Sambas yang harmonis, religius, serta berkah berkemajuan.

Tata Cara Salat Idul Adha

Salat Idul Adha dilaksanakan sebanyak 2 rakaat dan hukumnya sunnah muakkad (sangat dianjurkan) bagi umat Islam.

Sebelum Salat Idul Adha

Beberapa amalan sunnah sebelum berangkat salat Idul Adha:

Mandi dan membersihkan diri

Memakai pakaian terbaik dan rapi

Menggunakan wewangian secukupnya

Bertakbir sejak malam Idul Adha hingga salat dimulai

Berangkat lebih awal ke masjid atau lapangan

Dianjurkan tidak makan terlebih dahulu sebelum salat Idul Adha

Rakaat Pertama

Rakaat Pertama

Niat salat Idul Adha

Takbiratul ihram

Membaca doa iftitah

Takbir tambahan sebanyak 7 kali

Membaca Surah Al-Fatihah

Membaca surah pendek dalam Al-Qur’an

Rukuk

I’tidal

Sujud pertama

Duduk di antara dua sujud

Sujud kedua

Berdiri untuk rakaat kedua

Rakaat Kedua

Takbir tambahan sebanyak 5 kali

Membaca Surah Al-Fatihah

Membaca surah pendek

Rukuk

I’tidal

Sujud pertama

Duduk di antara dua sujud

Sujud kedua

Tasyahud akhir

Salam. (*)

