Polda Kalbar Irjen Pol Pipit : Sebaik-baiknya Manusia adalah yang Bermanfaat bagi Sesama

SAPI KURBAN - Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto melakukan penyerahan secara simbolis hewan kurban, di Halaman Masjid An-Nur, Mapolda Kalbar, Jalan Jendral Ahmad Yani, Kota Pontianak, Rabu, 27 Mei 2026.

Ringkasan Berita: Polda Kalbar menyiapkan 30 hewan kurban untuk Iduladha 1447 Hijriah, terdiri dari 17 sapi dan 13 kambing, yang akan disalurkan kepada masyarakat dan personel Polri di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.

Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto menegaskan distribusi hewan kurban diprioritaskan bagi masyarakat membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sosial dan kehadiran Polri yang bermanfaat bagi masyarakat.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Menyambut Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, Polda Kalimantan Barat menyiapkan puluhan hewan kurban yang akan disalurkan kepada masyarakat di berbagai wilayah Kalbar.

Sebanyak 30 ekor hewan kurban disiapkan di lingkungan Mapolda Kalbar, terdiri dari 17 ekor sapi dan 13 ekor kambing.

Kapolda Kalbar, Irjen Pol Pipit Rismanto, mengatakan hewan kurban tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi personel Polri, tetapi juga diprioritaskan untuk masyarakat yang membutuhkan.

Baca juga: Tak Bisa Pulang Kampung, Noviana Mahasiswi Pontianak Rindu Salat Id Bersama Keluarga di Kapuas Hulu

“Di Mapolda ini ada sekitar 30 ekor hewan kurban, terdiri dari 17 ekor sapi dan 13 ekor kambing,” ujar Pipit saat berada di Halaman Masjid An-Nur Polda Kalbar, Rabu 27 Mei 2026.

Menurutnya, distribusi hewan kurban telah dipetakan agar penyalurannya tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

“Untuk hewan kurban yang ada di sini tentunya bukan hanya dibagikan kepada personel Polri, tetapi juga kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Data penerimanya sudah kami petakan,” katanya.

Baca juga: Dinas Pangan Pontianak Pastikan Hewan Kurban di Masjid Mujahidin Sehat dan Layak

Kapolda menegaskan, sebagian besar hewan kurban akan disalurkan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial dan upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

“Kami ingin lebih banyak dan lebih besar menyerahkan kepada masyarakat,” tambahnya.

Tidak hanya dibagikan dalam bentuk daging kurban, sebagian sapi dan kambing juga akan disalurkan dalam kondisi utuh ke sejumlah lokasi di Kalimantan Barat.

“Nanti akan dibagikan dalam bentuk daging maupun sapi atau kambing utuh ke beberapa tempat,” ujarnya.

Momentum Iduladha, menurut Pipit, menjadi kesempatan untuk memperkuat nilai kebersamaan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama.

“Atas nama pribadi dan Polda Kalimantan Barat beserta jajaran, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah Iduladha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kalbar. Semoga Iduladha tahun ini membawa manfaat untuk semuanya,” ucapnya.

Ia menambahkan, semangat berkurban harus menjadi bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat bagi sesama. Kehadiran Polda Kalbar harus menjadi institusi yang mampu memberikan manfaat untuk masyarakat, termasuk melalui hewan kurban yang dikumpulkan personel Polri,” pungkasnya.