Tak Bisa Pulang Kampung, Noviana Mahasiswi Pontianak Rindu Salat Id Bersama Keluarga di Kapuas Hulu

RINDU MOMEN - Noviana (19), mahasiswi asal Kapuas Hulu, saat ditemui usai melaksanakan Salat Idul Adha di Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Rabu 27 Mei 2026. Ia mengaku merindukan momen berkumpul bersama keluarga di kampung halaman saat Hari Raya Idul Adha.

Ringkasan Berita: Seorang mahasiswi asal Kapuas Hulu bernama Noviana mengaku sedih harus merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Pontianak jauh dari keluarga karena belum bisa pulang kampung akibat jarak dan biaya perjalanan.

Noviana merindukan momen kebersamaan bersama keluarga saat Idul Adha, termasuk kenangan dimarahi ibunya karena lama bersiap Salat Id, dan berharap suatu saat bisa kembali berkumpul merayakan hari raya bersama keluarga di kampung halaman.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah membawa suasana haru bagi sejumlah perantau di Kota Pontianak.

Di tengah ribuan jemaah yang memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak pada Rabu, 27 Mei 2026, rasa rindu kepada keluarga tetap terasa, terutama bagi mereka yang tidak bisa pulang kampung.

Satu di antaranya dirasakan Noviana (19), mahasiswi asal Kabupaten Kapuas Hulu yang kini menempuh pendidikan di Pontianak.

Usai melaksanakan Salat Id, Noviana mengaku sedih harus merayakan Idul Adha jauh dari orang tua dan keluarga besar di kampung halaman.

“Sedih sih, tidak ketemu keluarga, apalagi orang tua kan jauh,” ujarnya.

Mahasiswi IKIP PGRI Pontianak tersebut mengatakan, dirinya belum bisa pulang ke Kapuas Hulu karena jarak yang cukup jauh serta biaya perjalanan yang tidak sedikit.

Tahun ini menjadi pengalaman pertamanya menjalani Idul Adha di perantauan sejak menetap di Pontianak sekitar satu tahun terakhir.

Meski demikian, suasana hari raya tetap mengingatkannya pada berbagai kenangan bersama keluarga di rumah.

Satu di antaranya adalah momen ketika sang ibu sering memarahinya karena terlalu lama bersiap sebelum berangkat Salat Id.

“Biasanya dimarahin mamak karena lama siap-siapnya,” katanya sambil tersenyum mengenang kebiasaan tersebut.

Kini, Noviana tinggal terpisah dengan sepupunya di Pontianak. Bahkan untuk menu masakan hari raya pun ia mengaku masih bingung menentukan pilihan.

“Masih bingung mau masak apa, sapi atau ayam,” ucapnya.

Di balik suasana Idul Adha yang dijalaninya jauh dari keluarga, Noviana tetap menyimpan harapan sederhana.

Ia ingin suatu hari nanti bisa kembali berkumpul dan merayakan Hari Raya bersama keluarga besar di kampung halaman.

“Harapannya bisa ngumpul sama keluarga, salatnya sama-sama,” tuturnya.

