Idul Adha di Kubu Raya Penuh Khidmat, 600 Kantong Daging Kurban Siap Dibagikan Masjid Awwaluddin

SALAT BERJAMAAH - Bupati Kubu Raya, Sujiwo bersama pengurus Masjid Agung Awwaluddin Kubu Raya, M. Alias berfoto bersama usai melaksanakan salat berjamaah, Rabu 27 Mei 2026.

Ringkasan Berita: Pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Awwaluddin Kubu Raya berlangsung lancar dan khidmat meski sempat diguyur gerimis, serta dihadiri Bupati Kubu Raya Sujiwo beserta jajaran.

Masjid Agung Awwaluddin menerima 2 ekor sapi dan 9 ekor kambing untuk kurban, termasuk sapi bantuan Gubernur Kalbar Ria Norsan, yang nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat dalam sekitar 600 kantong daging kurban.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA – Pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Awwaluddin Kubu Raya berlangsung lancar dan khidmat, Rabu 27 Mei 2026.

Meskipun cuaca sempat diguyur gerimis, antusias masyarakat Muslim untuk mengikuti salat Id berjamaah tetap tinggi. Ribuan jemaah tampak memadati area masjid sejak pagi hari.

Pengurus Masjid Agung Awwaluddin, M. Alias mengatakan pelaksanaan ibadah Idul Adha tahun ini berjalan tertib dan turut dihadiri Bupati Kubu Raya, Sujiwo beserta jajaran pemerintah daerah.

Baca juga: Polda Kalbar Irjen Pol Pipit : Sebaik-baiknya Manusia adalah yang Bermanfaat bagi Sesama

“Alhamdulillah pelaksanaan ibadah Idul Adha berjalan lancar dan tadi dihadiri juga oleh Bapak Bupati Kubu Raya Sujiwo beserta jajaran"

"Walaupun di awal agak gerimis, antusias masyarakat sangat tinggi dan kegiatan berjalan lancar,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, kata Alias, Bupati Kubu Raya juga menyampaikan perkembangan terkait kelanjutan pembangunan Masjid Agung Awwaluddin.

Menurutnya, pemerintah daerah memastikan proses pembangunan masjid akan terus dilanjutkan hingga selesai.

“Insya Allah pembangunannya bisa selesai dengan cepat dan bisa menjadi kebanggaan kita bersama, khususnya masyarakat Muslim di Kubu Raya,” tuturnya.

Baca juga: Dinas Pangan Pontianak Pastikan Hewan Kurban di Masjid Mujahidin Sehat dan Layak

Selain pelaksanaan salat Id, panitia kurban Masjid Agung Awwaluddin juga menerima hewan kurban dari berbagai pihak. Tahun ini, total hewan kurban yang diterima terdiri dari dua ekor sapi dan sembilan ekor kambing.

“Salah satu sapinya merupakan bantuan dari Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, yang diserahkan langsung oleh Pak Bupati Sujiwo. Sisanya berasal dari masyarakat sekitar,” ungkap Alias.

Daging kurban tersebut nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima, dengan target sekitar 600 kantong daging kurban.

Ia pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mempercayakan penyaluran hewan kurban melalui Masjid Agung Awwaluddin.

“Terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mendistribusikan hewan kurban tersebut yang insya Allah akan kami sebar sebanyak kurang lebih 600 kantong,” pungkasnya.

Sapi Layak Qurban:

1. Cukup umur

Sapi yang layak untuk kurban minimal berusia 2 tahun dan telah masuk tahun ketiga.