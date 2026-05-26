Tata Cara Salat Idul Adha Lengkap Beserta Jadwal Pelaksanaan di Masjid Agung Babul Jannah Sambas

Ringkasan Berita: Masjid Agung Babul Jannah Sambas akan menggelar Salat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu, 27 Mei 2026, dengan rangkaian takbir mulai pukul 06.00 WIB dan salat dimulai pukul 07.00 WIB, serta diperkirakan diikuti ribuan jemaah.

Idul Adha dimaknai bukan hanya sebagai ibadah kurban, tetapi juga momentum meningkatkan keikhlasan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, disertai tata cara Salat Idul Adha dua rakaat dengan tambahan takbir 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS – Masjid Agung Babul Jannah Sambas di Desa Pasar Melayu, Kecamatan Sambas, Kalimantan Barat, akan menggelar Salat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu, 27 Mei 2026.

Ribuan jemaah diperkirakan memadati masjid untuk mengikuti rangkaian ibadah Hari Raya Idul Adha tersebut.

Panitia pelaksana menyampaikan kegiatan akan diawali dengan takbir bersama dan berkumpulnya jemaah mulai pukul 06.00 WIB.

Sementara pelaksanaan Salat Idul Adha dijadwalkan dimulai pukul 07.00 WIB hingga selesai.

Pada pelaksanaan Salat Idul Adha tahun ini, Burhan H. Muhammad Isa dipercaya sebagai khatib sekaligus imam salat. Sedangkan Ma’siral Salat akan dipimpin oleh Syahrani H. Majri.

Pengurus Masjid Agung Babul Jannah, Arsi, mengatakan pihak panitia dan pengurus masjid mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat Muslim.

“Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijah 1447 Hijriah,” ujar Arsi.

Ia menambahkan, momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan ibadah kurban, tetapi juga menjadi pengingat bagi umat Islam untuk meningkatkan keikhlasan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

“Idul Adha bukan hanya tentang berkurban, tetapi tentang belajar melepaskan ego dan mendekatkan diri kepada Allah dengan hati yang tulus,” katanya.

Panitia juga mengimbau masyarakat untuk datang lebih awal agar pelaksanaan salat berjalan tertib dan khusyuk, mengingat tingginya antusiasme jemaah setiap perayaan Idul Adha di Masjid Agung Babul Jannah Sambas.

Tata Cara Salat Idul Adha

Salat Idul Adha dilaksanakan sebanyak 2 rakaat dan hukumnya sunnah muakkad (sangat dianjurkan) bagi umat Islam.

Sebelum Salat Idul Adha

Beberapa amalan sunnah sebelum berangkat salat Idul Adha:

Mandi dan membersihkan diri

Memakai pakaian terbaik dan rapi

Menggunakan wewangian secukupnya

Bertakbir sejak malam Idul Adha hingga salat dimulai

Berangkat lebih awal ke masjid atau lapangan

Dianjurkan tidak makan terlebih dahulu sebelum salat Idul Adha

Rakaat Pertama

Niat salat Idul Adha

Takbiratul ihram

Membaca doa iftitah

Takbir tambahan sebanyak 7 kali

Membaca Surah Al-Fatihah

Membaca surah pendek dalam Al-Qur’an

Rukuk

I’tidal

Sujud pertama

Duduk di antara dua sujud

Sujud kedua

Berdiri untuk rakaat kedua

Rakaat Kedua

Takbir tambahan sebanyak 5 kali

Membaca Surah Al-Fatihah

Membaca surah pendek

Rukuk

I’tidal

Sujud pertama

Duduk di antara dua sujud

Sujud kedua

Tasyahud akhir

Salam

