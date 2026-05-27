Dinas Pangan Pontianak Pastikan Hewan Kurban di Masjid Mujahidin Sehat dan Layak

LAKUKAN PENGAWASAN - Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, Irwan Prayitno usai melakukan pengawasan hewan kurban di Masjid Raya Mujahidin, Pontianak, pada sore hari, Selasa 26 Mei 2026.

Ringkasan Berita: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak mulai melakukan pengawasan hewan kurban menjelang Iduladha 1447 Hijriah dan memastikan 12 ekor hewan kurban di Masjid Raya Mujahidin dalam kondisi sehat serta layak dikurbankan.

Jumlah hewan kurban di Kota Pontianak tahun 2026 diperkirakan meningkat sekitar 10 persen, dengan pengawasan dilakukan di sekitar 400 titik pemotongan hewan serta puluhan lokasi peternak dan penjual hewan kurban.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak mulai melakukan pengawasan pemotongan hewan kurban menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Pengawasan dilakukan di Masjid Raya Mujahidin Pontianak pada Selasa sore, 26 Mei 2026.

Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, Irwan Prayitno, mengatakan pihaknya telah memeriksa 12 ekor hewan kurban di lokasi tersebut dan seluruhnya dinyatakan layak untuk dikurbankan.

“Iya, hari ini kita sudah mulai melakukan pengawasan terkait pemotongan hewan kurban untuk tahun 1447 Hijriah. Sore hari ini kita lakukan di Masjid Raya Mujahidin, Pontianak,” ujar Irwan.

Ia menjelaskan, hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh hewan kurban memenuhi syarat usia dan kesehatan.

“Dari 12 ekor yang kita lakukan pemeriksaan di lapangan, alhamdulillah secara kondisi fisik hewan-hewan yang akan dikurbankan mencukupi umur untuk layak dikurbankan. Kemudian dari sisi kesehatan juga memenuhi syarat. Tidak ada satupun hewan kurban yang terdeteksi mengalami penyakit,” katanya.

Irwan mengungkapkan, jumlah hewan kurban di Kota Pontianak diperkirakan meningkat pada tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada Iduladha 2025, tercatat sebanyak 1.359 ekor sapi dan 1.562 ekor kambing dipotong di Kota Pontianak.

“Di tahun 2026 ini kami perkirakan ada peningkatan sekitar 10 persen. Jadi untuk sapi diperkirakan ada kurang lebih 1.400-an ekor, kemudian kambing sekitar 1.600-an ekor,” ungkapnya.

Untuk memastikan kesehatan dan kelayakan hewan kurban, pihaknya melakukan pengawasan di sekitar 400 titik pemotongan hewan di Kota Pontianak.

Selain itu, terdapat 25 titik peternak sapi dan 17 titik peternak kambing yang turut diawasi, termasuk penjual hewan kurban di pinggir jalan.

Irwan juga menyebut sapi bantuan Presiden untuk Kota Pontianak menjadi hewan kurban terbesar tahun ini.

Berdasarkan hasil penimbangan awal, bobot sapi tersebut mencapai sekitar 930 kilogram dan diperkirakan bisa menyentuh 1 ton saat hari pemotongan.

“Untuk sapi bantuan Presiden untuk Kota Pontianak sementara adalah yang terbesar. Perkiraan kemarin ketika kami lakukan penimbangan awal itu kurang lebih 930 kilogram. Ada kemungkinan di hari H bisa mencapai kurang lebih 1 ton,” jelasnya.

Menurut Irwan, mayoritas hewan kurban yang dipilih masyarakat Pontianak berasal dari jenis sapi Madura dan sapi Bali karena ukuran dan harganya dinilai sesuai dengan kemampuan masyarakat.