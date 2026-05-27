Pemkab Sintang Akan Gelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila

PERINGATI HARI LAHIR PANCASILA - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang Abdul Syufriadi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Pemerintah Kabupaten Sintang akan melaksanakan upacara pengibaran bendera Merah Putih untuk memperingati Hari Lahir Pancasila pada Senin, 1 Juni 2026 di Halaman Kantor Bupati Sintang. Upacara tersebut akan melibatkan unsur TNI, Polri, ASN hingga mahasiswa.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang Abdul Syufriadi mengatakan peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi agenda wajib pemerintah sejak diterbitkannya Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2016.

“1 Juni ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila sekaligus hari libur nasional yang wajib diperingati pemerintah dan seluruh masyarakat. Karena Pancasila adalah dasar atau fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Abdul Syufriadi.

Ia menjelaskan peringatan tahun ini mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”.

Selain pelaksanaan upacara di Halaman Kantor Bupati Sintang, seluruh peserta juga akan mengikuti upacara nasional secara virtual melalui zoom meeting di Balai Praja.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembekalan purna paskibraka oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Setelah upacara, peserta akan mengikuti upacara nasional secara virtual dan pembekalan purna paskibraka dari BPIP,” ujarnya.

Sementara Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Sintang Supriyanto mengatakan Bupati Sintang akan menerbitkan surat edaran agar seluruh instansi pemerintah, swasta dan sekolah juga melaksanakan upacara di tempat masing-masing.

“Hal ini sesuai surat edaran pemerintah pusat karena Pancasila adalah dasar negara kita,” kata Supriyanto.

Rapat persiapan tersebut turut dihadiri perwakilan Kodim 1205 Sintang, Polres Sintang dan jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang.

Sejarah Asal-Usul (Sidang BPUPKI)

Pidato Bung Karno:

Tanggal 1 Juni 1945 merujuk pada momen ketika Soekarno menyampaikan pidato spontan tanpa teks dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Pemberian Nama:

Dalam pidato itulah untuk pertama kalinya istilah "Pancasila" (Lima Dasar) diperkenalkan kepada dunia sebagai calon fondasi negara Indonesia yang merdeka.

Pancasila sebagai Philosofische Grondslag dan Weltanschauung

Philosofische Grondslag: