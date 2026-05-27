PLN UID Kalbar Pastikan Pasokan Listrik Aman Selama Perayaan Idul Adha 1447 H

KOORDINASI - General Manager PLN UID Kalimantan Barat, Maria G.I. Gunawan, tengah melakukan koordinasi kesiapan siaga kelistrikan di Kantor PLN UP2D Kalbar. Memastikan seluruh sistem operasional, personel, dan infrastruktur kelistrikan dalam kondisi optimal guna menjaga keandalan pasokan listrik di Kalimantan Barat.

Ringkasan Berita: PLN telah menyiapkan langkah siaga kelistrikan secara menyeluruh guna menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya pada lokasi prioritas pelaksanaan ibadah dan pusat aktivitas masyarakat.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA – PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat memastikan kesiapan penuh sistem kelistrikan dalam menghadapi Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang bertepatan dengan periode libur panjang nasional.

Kondisi kelistrikan di Kalimantan Barat dipastikan dalam status aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa perayaan dan liburan.

General Manager PLN UID Kalimantan Barat, Maria Goretti Indrawati Gunawan, menyampaikan bahwa PLN telah menyiapkan langkah siaga kelistrikan secara menyeluruh guna menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya pada lokasi prioritas pelaksanaan ibadah dan pusat aktivitas masyarakat.

“PLN berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik agar masyarakat dapat menjalankan ibadah Idul Adha dan menikmati masa libur panjang dengan aman dan nyaman. Sistem kelistrikan Kalimantan Barat saat ini berada dalam kondisi cukup dan andal,” ujar Maria.

Untuk memastikan keandalan pasokan listrik tetap terjaga, PLN UID Kalimantan Barat menyiagakan ratusan personel yang bersiaga selama 24 jam penuh.

Personel dilengkapi dengan kendaraan operasional, peralatan pendukung, material cadangan, serta sistem monitoring kelistrikan secara real time.

PLN juga memprioritaskan pengamanan kelistrikan pada venue pelaksanaan Sholat Idul Adha seperti masjid raya, lapangan terbuka, pusat keramaian, fasilitas publik, dan lokasi strategis lainnya di seluruh Kalimantan Barat. Langkah pengamanan dilakukan melalui inspeksi jaringan, pemeliharaan preventif, hingga penguatan sistem distribusi pada titik-titik beban penting.

Selain kesiapan sistem kelistrikan, PLN UID Kalimantan Barat turut memastikan seluruh Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) beroperasi optimal selama 24 jam untuk mendukung mobilitas masyarakat pengguna kendaraan listrik selama periode libur panjang.

“Momentum Idul Adha tahun ini juga diwarnai peningkatan mobilitas masyarakat. Karena itu, PLN memastikan layanan SPKLU tetap siaga 24 jam agar pengguna kendaraan listrik dapat melakukan perjalanan mudik maupun liburan dengan nyaman tanpa khawatir,” tambah Maria.

PLN juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan listrik secara bijak dan segera melaporkan apabila terjadi gangguan kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile maupun Contact Center 123 yang siaga selama 24 jam.

Dengan kesiapan personel, sistem, dan infrastruktur pendukung yang optimal, PLN UID Kalimantan Barat optimistis perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dapat berlangsung lancar dengan dukungan pasokan listrik yang andal dan layanan kelistrikan yang prima bagi seluruh masyarakat.(*)