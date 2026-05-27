Kekayaan Budaya Kalbar Sambut Peserta PKSN XIII 2026 di Pontianak

KONFERENSI WALIGEREJA - Ketua Komisi Komunikasi Sosial (Komsos) Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Mgr Agustinus Tri Budi Utomo atau Mgr Didik (kiri) dan Uskup Agung Emeritus Keuskupan Agung Pontianak, Mgr Agustinus Agus (kanan) bersama sejumlah delegasi Komsos Keuskupan se-Indonesia dalam seremoni penyambutan, Selasa (26/06/2026) malam.

Ringkasan Berita: Ratusan peserta PKSN XIII dari berbagai Keuskupan se-Indonesia disambut dengan tradisi budaya Dayak di Pontianak, sebagai simbol keterbukaan dan persaudaraan dalam kegiatan komunikasi sosial nasional umat Katolik.

PKSN 2026 menyoroti tantangan perkembangan teknologi dan AI, dengan pesan agar media dan komunikasi digunakan untuk memperkuat empati, persaudaraan, serta menjaga martabat manusia dan keaslian relasi sosial.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Ratusan peserta Perayaan Komunikasi Sosial Nasional (PKSN) XIII berdatangan, Selasa 26 Mei 2026 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) sejak pagi hingga siang.

Prosesi penyambutan berlangsung di Gedung Pasificus Bos, Kompleks Katedral Santo Yosef, sore harinya.

Ratusan pegiat komunikasi Katolik dari berbagai Keuskupan se-Indonesia disambut dengan tradisi budaya lokal berupa seperti tarian etnik Dayak. Penari menyerahkan sebilah mandau–pedang khas Dayak–kepada Ketua Komisi Komsos KWI, Mgr. Agustinus Tri Budi Utomo atau Mgr Didik, yang didampingi Uskup Agung Emeritus Keuskupan Agung Pontianak, Mgr Agustinus Agus.

Ini merupakan tradisi “pancung buluh muda”, sebagai simbol keterbukaan hati tuan rumah acara yakni Keuskupan Agung Pontianak.

Mgr Didik memasang ancang-ancang dan sekali tebas dengan mandau, tebu yang dilintangkan di gerbang terputus. Resmilah seluruh peserta memasuki arena kegiatan selama sepekan ke depan.

Mgr. Didik bersama Mgr. Agustinus, Sekretaris Komisi Komsos KWI, RD. Petrus Noegroho Agoeng, dan para ketua Komsos dari berbagai Keuskupan, menerima pengalungan syal bermotif Dayak.

Selain kaum muda, para peserta berasal dari unsur Badan Pengurus Komisi Komsos KWI serta para Ketua atau perwakilan Komsos Keuskupan se-Indonesia. Penyambutan segera dilanjutkan dengan jamuan malam.

Seluruh peserta berkenalan sambil menikmati sejumlah penampilan di antaranya tarian etnik Dayak dan musik etnik Tionghoa, serta permainan musik sape’--gitar tradisional Dayak.

Panitia menyuguhkan sebuah film pendek. Konten resmi produksi Komsos KWI khusus untuk PKSN 2026 dan Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-60. Judulnya "Wajah dan Suara".

Isinya tentang refleksi iman dan katekese, menggambarkan teknologi digital masa kini mampu memanipulasi identitas manusia, disalahgunakan untuk menipu, dan menyimulasikan kehangatan relasi semu.

Film pendek ini menjadi media visual utama untuk menerjemahkan ajakan Paus Leo XIV dan Mgr Didik, agar umat Katolik menjaga orisinalitas, empati, serta martabat kemanusiaan di tengah perkembangan Kecerdasan Buatan (AI).

Memperkuat Persaudaraan

Pastor Kepala Paroki Katedral St Yosef Pontianak, RD Alexius Alex mengatakan, teknologi memang memberikan banyak manfaat. Namun harus tetap disadari agar manusia tidak kehilangan empati, hati nurani, dan kepedulian terhadap sesama.

“Gereja dipanggil untuk menghadirkan komunikasi yang menyejukkan, jujur, dan membawa harapan. Media dan teknologi hendaknya dipakai bukan untuk memecah, melainkan untuk memperkuat persaudaraan, membela kebenaran, dan menjaga martabat manusia,” kata RD Alexius.

Sekretaris Keuskupan Agung Pontianak, RP Adiantus Aloysius CP, mewakili Administrator Apostolik, Mgr Samuel Oton Sidin OFM Cap, menyebut, komunikasi yang sejati bukan sekadar menyebarkan informasi. Melainkan membangun perjumpaan antar wajah, mendengarkan suara hati sesama, dan mewartakan kebenaran dengan penuh belas kasih.

Sementara Uskup Agung Emeritus Keuskupan Agung Pontianak, Mgr Agustinus Agus, menyebut, seni pantun bisa menghangatkan suasana komunikasi. Dia memulai sambutannya dengan berpantun: Sudah lama tidak ke ladang/Batang tebu sudah meninggi/Sudah lama rasanya kita tidak saling pandang/Rasa rindu setengah mati.