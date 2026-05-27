Suasana Haru Dibalik Jeruji Polres Kubu Raya, Tahanan Terima Dispensasi Jam Besuk saat Idul Adha

KUNJUNGI KELUARGA - Keluarga tahanan tampak mengunjungi anggota keluarganya yang ditahan di Polres Kubu Raya, di Hari Raya Idul Adha 1447H, Rabu 27 Mei 2026.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026, jajaran Polres Kubu Raya memberikan dispensasi khusus kepada seluruh tahanan untuk menerima kunjungan keluarga di luar jadwal besuk dari biasanya.

Kebijakan tersebut diberikan sebagai bentuk perhatian kemanusiaan agar para tahanan tetap dapat merasakan suasana kebersamaan dengan anggota keluarga di hari besar keagamaan.

Kapolres Kubu Raya melalui Kasubsi Penmas Polres Kubu Raya, Aiptu Ade mengatakan, meski diberikan kelonggaran waktu besuk, pihak kepolisian tetap meningkatkan pengamanan secara maksimal demi menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

“Pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini kami memberikan dispensasi khusus kepada para tahanan untuk menerima kunjungan keluarga di luar jadwal besuk biasanya,” kata Aiptu Ade, Rabu 27 Mei 2026.

Ia menjelaskan, peningkatan penjagaan dilakukan mulai dari pemeriksaan barang bawaan pengunjung, pengawasan saat proses besuk berlangsung, hingga pengecekan ulang terhadap para tahanan setelah menerima kunjungan keluarga.

“Untuk menjaga situasi tetap tertib dan aman, kami telah menebalkan jumlah personel penjagaan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.

Selain itu, waktu kunjungan juga diperpanjang mulai pagi hari hingga pukul 15.00 WIB agar seluruh keluarga tahanan memiliki kesempatan untuk bertemu.

Suasana haru dan penuh kehangatan tampak mewarnai ruang besuk tahanan di Polres Kubu Raya.

Sejumlah keluarga terlihat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memberikan dukungan moril kepada anggota keluarga mereka yang sedang menjalani proses hukum.

Pihak Polres Kubu Raya berharap momentum Idul Adha ini dapat menjadi pengingat bagi para tahanan untuk memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik.

