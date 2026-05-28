Jemput Keberkahan Hari Raya Idul Adha, Polres Melawi Kurban Sapi dan Kambing

HEWAN KURBAN - Jajaran Polres Melawi melakukan penyembelihan hewan kurban Rabu 27 Mei 2026. Daging kurban disalurkan kepada penerima baik anggota Polri, warga di sekitar Polres Melawi dan warga kurang mampu yang telah terdata.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MELAWI - Berlomba menjemput keberkahan di Hari Raya Idul Adha 1447 H tahun 2026, Kapolres Melawi bersama keluarga, pejabat di lingkungan Polres Melawi dan anggota melakukan penyembelihan dan penyaluran hewan Kurban.

Kapolres Melawi Polda Kalbar AKBP Harris Batara Simbolon, SIK, SH, M.Tr.Opsla mengatakan sebanyak empat ekor sapi dan tiga ekor kambing dikurbankan, Rabu 27 Mei 2025.

"Setelah sholat Idul Adha, personel yang termasuk dalam panitia, pengurus masjid Shirotul Jannah dan masyarakat melakukan pemotongan hewan kurban oleh ustad Ali Wafa di halaman parkir Polres Melawi," terang Kapolres Melawi.

AKBP Harris Menambahkan, dari daging kurban yang ada di rencanakan akan di salurkan kepada empat ratus lima puluh penerima baik anggota Polri, warga masyarakat di sekitar Polres Melawi dan warga kurang mampu yang telah terdata.

Harapan bersama dari penyembelihan dan penyaluran hewan qurban ini diharapkan semakin menambah keimanan, ketaqwaan dan kepedulian Polri terhadap sesama serta menjadikan semakin dekat bersama masyarakat.

Semoga menjadi keberkahan, sebelum penyembelihan dan penyaluran, terhadap hewan Kurban telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan kelayakan konsumsi oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Melawi di pimpin drh. Iwan Kusuma dan tim di Polres Melawi.

"Hewan kurban di pastikan sehat dan layak konsumsi berdasarkan hasil pemeriksaan sehari sebelumnya dan pasca pemotongan, semoga menjadi keberkahan untuk kita semua," pungkas AKBP Harris.

