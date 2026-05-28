Polres Singkawang Tebar Kepedulian Hari Raya Idul Adha Melalui Pemotongan & Distribusi Hewan Kurban

HEWAN KURBAN - Kapolres Singkawang AKBP Dody Yudianto Arruan, SIK, serahkan hewan kurban kepada panitia kurban Idul Adha Polres Singkawang, Rabu 27 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, personel Polres Singkawang bersama keluarga berqurban dengan menyembelih sebanyak 3 ekor sapi dan 2 ekor kambing

Ringkasan Berita: Personel Polres Singkawang bersama keluarga berqurban dengan menyembelih sebanyak 3 ekor sapi dan 2 ekor kambing.

Proses pemotongan dilakukan secara gotong royong oleh panitia dan personel dengan suasana penuh kebersamaan serta rasa syukur di momentum hari besar keagamaan tersebut.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Semangat Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026 M, Polres Singkawang melaksanakan kegiatan pemotongan dan pendistribusian hewan kurban di Mapolres Singkawang, Rabu 27 Mei 2026.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.00 WIB hingga 12.30 WIB tersebut mengusung tema “Idul Adha Meningkatkan Iman, Taqwa, Rela Berkorban dan Kepedulian Sosial Personel Polri.”

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan Sholat Idul Adha berjamaah di lapangan apel Polres Singkawang yang diikuti personel Polres Singkawang bersama masyarakat.

Setelah pelaksanaan sholat, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan hewan qurban oleh Kapolres Singkawang AKBP Dody Yudianto Arruan, SIK, kepada panitia kurban Idul Adha Polres Singkawang sebagai simbol dimulainya proses penyembelihan hewan qurban.

Dalam kegiatan tersebut, personel Polres Singkawang bersama keluarga berqurban dengan menyembelih sebanyak 3 ekor sapi dan 2 ekor kambing.

Proses pemotongan dilakukan secara gotong royong oleh panitia dan personel dengan suasana penuh kebersamaan serta rasa syukur di momentum hari besar keagamaan tersebut.

• Kapolres Sanggau Hadirkan Semangat Berbagi Idul Adha Lewat Pembagian Daging Kurban

Kapolres Singkawang AKBP Dody Yudianto Arruan, SIK., menyampaikan bahwa Idul Adha tidak hanya menjadi momen ibadah semata, tetapi juga sarana untuk memperkuat nilai kepedulian sosial, kebersamaan, dan keikhlasan dalam berbagi kepada sesama.

Melalui Kurban, diharapkan terjalin hubungan yang semakin erat antara Polri dan masyarakat.

Daging hewan qurban yang telah disembelih kemudian didistribusikan kepada sejumlah penerima manfaat, di antaranya Panti Asuhan Achmad Yani Singkawang, Ponpes Oemar Bin Khattab Singkawang, Panti Jompo Netizen Cinta Singkawang (NCS), warga masyarakat di wilayah hukum Polres Singkawang melalui para Bhabinkamtibmas, keluarga besar Polri di lingkungan asrama Polres Singkawang, hingga rekan-rekan media.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Singkawang KOMPOL Riko Syafutra, ST, SIK, M.H., para Pejabat Utama Polres Singkawang, serta para Shohibul Qurban.

Kegiatan berlangsung dengan lancar, tertib, dan penuh kehangatan, mencerminkan semangat Polri yang humanis dan hadir di tengah masyarakat melalui nilai-nilai kepedulian sosial pada momentum Idul Adha.

Sholat Idul Adha

Personel pengamanan melaksanakan kegiatan pengamanan Sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di Masjid Altaqwa, Jalan Nusa Baru, Kelurahan Tengah, Kecamatan Singkawang Tengah, Rabu 27 Mei 2026.

Kegiatan dimulai pada pukul 06.20 WIB hingga selesai pada pukul 08.00 WIB dalam suasana yang aman, tertib, dan penuh kekhusyukan.

Pengamanan kegiatan dipimpin oleh Padal IPDA Subagya Pamungkas bersama anggota Aiptu Bustami dan Aiptu Heru Triyanto.