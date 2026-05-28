Kapolres Sanggau Hadirkan Semangat Berbagi Idul Adha Lewat Pembagian Daging Kurban

Ringkasan Berita: Kegiatan pembagian daging kurban ini merupakan bentuk rasa syukur sekaligus wujud kepedulian kami kepada masyarakat.

Kami berharap bantuan ini dapat membantu warga yang membutuhkan serta mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dan masyarakat,

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi, Kapolres Sanggau AKBP Sudarsono menyalurkan daging hewan kurban kepada masyarakat di sejumlah wilayah Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Rabu 27 Mei 2026.

Kegiatan sosial tersebut berlangsung mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai dengan suasana penuh kebersamaan dan kepedulian sosial.

Pembagian daging kurban dilaksanakan di Lingkungan Narai Kelurahan Tanjung Kapuas, Kelurahan Sei Sengkuang, Kelurahan Ilir Kota, Kelurahan Beringin, serta Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas. Warga dari berbagai kalangan tampak antusias menerima bantuan daging kurban yang diberikan langsung melalui jajaran Bhabinkamtibmas Polsek Kapuas.

Penyaluran daging kurban tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial Kapolres Sanggau terhadap masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang berada di wilayah Kecamatan Kapuas. Momentum Idul Adha dimanfaatkan sebagai sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui aksi nyata berbagi kepada sesama.

Dalam pelaksanaannya, pembagian daging kurban diserahkan melalui personel Bhabinkamtibmas Polsek Kapuas, yakni Aiptu Darmawan, Bripka Tri Mauludin, Bripka Hasbiallah, S.H., Bripka Agung Prasetyo, dan Brigpol Untung Ardianto. Para personel turun langsung mendatangi masyarakat untuk memastikan bantuan diterima dengan baik dan tepat sasaran.

Kapolres Sanggau, AKBP Sudarsono mengatakan bahwa Idul Adha merupakan momentum penting untuk memperkuat nilai kepedulian, solidaritas, dan semangat berbagi di tengah masyarakat.

Menurutnya, kehadiran Polri tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga harus mampu hadir memberikan manfaat sosial secara langsung kepada masyarakat.

“Kegiatan pembagian daging kurban ini merupakan bentuk rasa syukur sekaligus wujud kepedulian kami kepada masyarakat. Kami berharap bantuan ini dapat membantu warga yang membutuhkan serta mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dan masyarakat,” ujar AKBP Sudarsono.

Ia menambahkan, semangat Idul Adha mengajarkan pentingnya nilai pengorbanan, keikhlasan, dan kebersamaan dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu, pihaknya berupaya agar momentum hari besar keagamaan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, terutama warga yang membutuhkan perhatian dan bantuan.

Warga di Lingkungan Narai, Kelurahan Tanjung Kapuas, Kelurahan Sei Sengkuang, Kelurahan Ilir Kota, Kelurahan Beringin, dan Kelurahan Bunut menyambut kegiatan tersebut dengan penuh antusias. Sejumlah masyarakat mengaku terbantu dan mengapresiasi kepedulian Kapolres Sanggau beserta jajaran Polsek Kapuas yang turun langsung menyerahkan bantuan.

Selain menjadi bentuk ibadah dan kepedulian sosial, kegiatan tersebut juga dinilai mampu memperkuat kedekatan emosional antara aparat kepolisian dengan masyarakat.

Kehadiran para Bhabinkamtibmas di tengah warga menciptakan suasana yang humanis dan penuh keakraban selama proses pembagian berlangsung.

Kegiatan berjalan tertib, aman, dan lancar hingga selesai. Personel Polsek Kapuas turut memastikan situasi tetap kondusif selama pelaksanaan pembagian daging kurban kepada masyarakat di sejumlah titik wilayah Kecamatan Kapuas.

Melalui kegiatan sosial tersebut, Polres Sanggau kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun hubungan harmonis bersama masyarakat. Kepedulian terhadap sesama menjadi salah satu nilai yang terus diutamakan dalam setiap momentum pelayanan kepada warga.

Momentum Idul Adha 1447 Hijriah pun diharapkan menjadi penguat semangat kebersamaan antara Polri dan masyarakat dalam menjaga persatuan, solidaritas sosial, serta situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Sanggau.